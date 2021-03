Počátkem března otevřelo své brány velkokapacitní očkovací centrum sedlčanské nemocnice v Kulturním domě v Sedlčanech. Z původní kapacity 200 očkovaných za den se tu dostali na 350. S přehledem jsou schopni naočkovat až 500 lidí denně. Aktuálně očkují všemi třemi zatím dostupnými vakcínami zdejší obyvatele starší sedmdesáti let a pedagogy. Žádné vážnější nežádoucí reakce tu dosud nezaznamenali.

„Lidé se nemusí bát, vše probíhá v klidu, dostanou veškeré informace. Chtěl bych tímto všem návštěvníkům našeho centra moc poděkovat, stejně tak našemu personálu. Zpětná vazba na chod centra je velice pozitivní a za to jsme velice rádi,“ shrnul provozní ředitel Nemocnice Sedlčany Václav Nedvídek.

Očkuje se ale i v menších městech a obcích. Už koncem února vyjel mobilní očkovací tým očkovat vakcínou Astra Zeneca seniory do Hvožďan, Petrovic a Kamýku nad Vltavou. Těchto „spanilých očkovacích jízd“ se zúčastnil i ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada. Očkována byla riziková skupina občanů nad osmdesát let. V Jincích pak očkovali 3. března občany nad sedmdesát let. Vakcínu od společnosti Moderna dostalo 163 lidí z Jinec a okolí.