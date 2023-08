/VIDEO, FOTO/ V bývalém loveckém zámečku Tři Trubky se ve středu 2. srpna otevřel Dům přírody Brd. Ikonický areál se tak stává pomyslnou bránou pro vstup do chráněné krajinné oblasti.

Interaktivní expozice, vhodně umístěné v bývalých hospodářských staveních, nabídnou návštěvníkům kompletní informace o přírodě, jejích obyvatelích i významných turistických cílech.

„O lokalitu se staráme zhruba sedm let a jsem rád, že jsme se stali součástí unikátního projektu v roli provozovatele,“ zdůrazňuje starosta Strašic Jiří Hahner. Expozice vznikaly ve spolupráci Agentury ochrany přírody a krajiny i Muzea středních Brd, které sídlí ve zmíněné obci.

Osobou z nejpovolanějších je místní badatel a historik Tomáš Makaj: „První část stálé výstavy obsahuje všechny poznatky o vzniku brdské krajiny, což je součást širšího území Barrandien. Další úseky jsou věnované kulturním i přírodním pokladům a závěr expozice orientujeme na ochranu přírody. Průvodcem se stal mravenec travní, běžný druh travnatých stanovišť v Brdech.“ V prostorách Domu přírody nechybí speciální tubus s noční oblohou plnou hvězd. Nejmodernější technika simuluje západ slunce i ranní svítání, zní tu zpěv ptáků a na nádvoří tryská voda z fontány.

Areál třítrubecké památky vlastní Vojenské lesy a statky. „Plníme slib, který jsme se zrušením vojenského újezdu v roce 2016 dali veřejnosti. Tři Trubky měníme ve vstupní prostor do pohoří včetně možnosti ubytování. Od neděle 6. srpna mohou zájemci využít rekreační kapacitu jedenácti lůžek v pěti stylových pokojích, a to v rekonstruovaném objektu hájenky,“ dodává ředitel hořovické divize VLS David Novotný. Samotný zámek bude odhadem ještě dva roky uzavřen kvůli úpravám uvnitř budovy.

Tři Trubky na soutoku Třítrubeckého a Padrťského potoka nechal vystavět ke konci 19. století Jeroným Colloredo – Mannsfeld. Ve třicátých letech minulého století tu krátce pobýval prezident Masaryk, poté i jeho nástupce Beneš. Během německé okupace zde bydlel polní maršál von Brauchitsch, suspendovaný Hitlerem po neúspěšném tažení na Moskvu. Po válce ho využívali komunističtí prominenti.

K zámečku se turisté dostanou na kole nebo po svých. Ideální je dvoukilometrová značená stezka podél Klabavy a ti motorizovaní odstaví vozidla na parkovišti při výjezdu ze Strašic. Dům přírody bude do září zpřístupněn denně kromě pondělí. Vždy od 10 do 11 a od 13 do 16 hodin. V zimní sezoně ve středu (13 – 16) a o víkendech (10 až 11 a 13 až 16 hodin).