Válečný hrdina Karel Mareš místo slávy čelil útrapám komunistického režimu

Kosova Hora /FOTOGALERIE/ – Příští rok na jaře by mohl multifunkčí park Za Potokem v Kosově Hoře u Sedlčan na Příbramsku nést jméno po generálu Karlu Marešovi. Návrh, aby tímto způsobem uctili statečného člověka, který byl od padesátých let s celou rodinou pronásledován, padl na listopadovém zastupitelstvu.

„Jsme zatím na samém začátku. Byl jsem pověřen, abych o této myšlence jednal do prosincového zasedání s členy jeho rodiny,“ vysvětlil Martin Krameš, starosta obce.

„V příštím roce uplyne 120 let od narození generála Mareše, který poslední léta svého života od roku 1951 do roku 1960 prožil v Kosově Hoře,“ dodal. Do dnešní doby zde na něj místní lidé v dobrém vzpomínají a vědí, jaká osobnost mezi nimi žila.

"A právě proto, že se jedná o jednoho z nejvýznamnějších občanů novodobé historie Kosovy Hory, tak zastupitelstvo obce projednává možnost na jeho počest přejmenovat nově budovaný park Za potokem na park Generála Mareše. Máme představu, že bychom zde umístili i pamětní desku,“ vysvětloval starosta, jakým způsobem by chtěli uctít památku vynikajícího pilota, prvního velitele 311. československé bombardovací perutě RAF, brigádního generála, držitele mnoha vyznamenání.



„Generál Mareš byl navíc statečný člověk, který musel snášet útrapy komunistické totality,“připomněl starosta Krameš osud člověka, který byl v souvislosti s vykonstruovaným procesem s generálem Heliodorem Píkou v druhé polovině roku 1948 ve vyšetřovací vazbě.



Místo ocenění hrdinských činů byl na rozkaz tehdejšího ministra národní obrany Alexeje Čepičky degradován na vojína a s rodinou se musel vystěhovat z pražského bytu. Nasazení do tábora nucených prací kvůli špatnému zdravotnímu stavu unikl. Pracoval v Kosově Hoře ve statku jako zemědělský dělník a později v podniku Strojní a traktorová stanice. V roce 1953 mu byl odňat invalidní důchod. Karel Mareš žil na pokraji chudoby, byl ponižován neustálým pronásledováním StB, což dále zhoršovalo jeho zdraví. Zemřel předčasně v Praze v 61 letech.



Návrh zastupitelů Kosovy Hory Dagmar Jungmannovou, dceru generála Mareše, velmi potěšil. „Starosta Krameš mě již v Sedlčanech navštívil a samozřejmě nejsem proti. Zahřálo mě to u srdce,“ řekla nám. „Do Kosovy Hory jsme se přestěhovali, když mi byly tři roky. Tátu jsem si užila, bohužel, jen do svých třinácti let, než zemřel. Byl moc hodný, legrace s ním bývala i v těch nejtěžších dobách,“ pokračovala. „Zažila jsem návštěvy estébáků, ale také za ním jezdili příjemní a vzdělaní lidé – například spisovatel Rudolf Luskač, autor mnoha loveckých povídek,“ podotkla.



V současné době je již Dagmar Jungmannová jedinou přímou příbuznou generála Mareše. „Můj nevlastní bratr stačil ještě předtím, než začali vládnout komunisté, emigrovat do Austrálie. Zemřel tam letos v lednu ve věku 92 let,“ dodala. Právě opuštění republiky jejího bratra bylo další kaňkou v jejím kádrovém materiálu. „Chtěla jsem studovat, ale soudruzi důkladně vylíčili do posudku, z jaké jsem rodiny, a se všemi mými plány bylo konec,“ usmála se trpce. „Tatínkovi by se určitě dařilo v cizině lépe, ale to naprosto odmítal. Vždycky nám říkal: Přece jsem celou válku nebojoval za republiku, abych z ní pak utíkal.“



Starosta Kosovy Hory doufá, že se mu podaří myšlenku dotáhnout do konce. „Nyní jsme opravdu teprve na začátku několika důležitých jednání, ale přesto věřím, že na jaře příštího roku spolu se vzpomínkou na sestřelení bombardéru B17 nad Sedlčanskem slavnostně otevřeme park Generála Mareše,“ doplnil.

