Velké prodeje městských bytů se nechystají

Příbramsko - Ceny bytů v Česku stoupají. Například Příbram se ale v dohledné době prodávat byty ve svém vlastnictví nechystá. Podobně jsou na tom i další města v regionu.

Březnická ulice v Příbrami. Foto: Deník/Kateřina Chourová

„Příbram má v současné době celkem 606 městských bytů, z toho je jich 303 v domech s pečovatelskou službou a 23 v Komunitním domě seniorů. Privatizovat bytový fond se ve městě začal už v roce 1995. Od začátku privatizace město postupně převedlo či rozprodalo do rukou soukromých vlastníků přes 90 procent svých bytů. Momentálně žádnou další privatizaci zbytku bytového fondu nechystá,“ uvedla mluvčí radnice Pavlína Svobodová.

Naposledy se prodávaly loni byty v Dlouhé ulici. Ty mohly být převedeny do osobního vlastnictví až po skončení závazku plynoucího z dotací. O jejich prodeji se rozhodlo na základě rozhodnutí zastupitelstva z roku 2009, kdy se jednalo o dokončení privatizace bytového fondu.

„Dotační závazek skončil na přelomu let 2014 a 2015. Zastupitelstvo dalo v roce 2009 příslib nájemníkům, že si poté budou moci byty koupit do svého vlastnictví, nás zavazuje tento slib dodržet,“ zdůvodnila rozhodnutí místostarostka Příbrami Alena Ženíšková s tím, že mnozí z nájemníků po příslibu zastupitelů byty rekonstruovali a investovali do nich své peníze i čas.

Podle starosty města Jindřicha Vařeky byla schválením odprodeje nástavbových bytů dokončena privatizace městského majetku. „Další byty ve vlastnictví města se za sníženou cenu již prodávat nebudou,“ konstatoval starosta.

Ani v Dobříši se prodeje nechystají. Podle tajemníka radnice Radka Řechky má město ve svém vlastnictví v současnosti 92 bytů rozdělených na městské byty a byty zvláštního určení. Ty jsou pro důchodce a invalidy.

„Nemám o tom žádnou informaci, že by mělo dojít k nějakému hromadnému prodeji bytů. Už jen z toho důvodu, že všechny byty jsou obsazené nájemníky s platnou nájemní smlouvou,“ odpověděl Řechka na otázky ohledně případného prodeje.

Petr Kuthan, vedoucí odboru majetku v Sedlčanech, uvedl, že město vlastní několik bytových domů, ve kterých byty postupně odprodává. Odprodej musí být postupný, vždy až po skončení lhůty z podmínek státních dotací.

„V majetku města zůstanou jen domy s pečovatelskou službou a jeden starší bytový dům, jehož nájemníci se nedokázali dohodnout,“ přiblížil konečný stav Kuthan.