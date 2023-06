Po dobu uzavření vnitřního aquaparku bude prodloužena provozní doba venkovního areálu. Ten bude v červenci a srpnu otevřen už od 6 hodin do hodin, vždy však v závislosti na aktuálním počasí. "Provozní doba v červnu je stejná jako v loňském roce, tedy ve všední dny od 13 hodin do 19 hodin a o víkendech od 11 do 19 hodin, za hezkého počasí," doplnila Miroslava Kozohorská.

Vysvědčení vedení Příbrami: oznámkujte radní i starostu ve čtyřech oblastech

Vstupné do areálu také zůstává stejné jako minulý rok. Celodenní vstupné stojí pro dospělou osobu 60 korun, pro dítě do 10 let 40 korun, senioři a studenti zaplatí 50 korun. Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti do 15 let) vyjde na 150 korun. Po 16. hodině dospělá osoba zaplatí 35 korun, ostatní to mají za polovinu celodenního vstupného. Děti od 1 do 3 let mají vstup do areálu zdarma.

Kromě 50 m dlouhého bazénu nabízí venkovní areál také dětský bazének, malé dětské hřiště, občerstvení a rozlehlé travnaté plochy. Přidanou hodnotou areálu jsou vzrostlé stromy, které poskytují návštěvníkům příjemný stín. Přímo v areálu se nachází také dvě hřiště na beach volejbal, pronájem hřiště stojí 200 korun na hodinu a 30 korun vstup do areálu za každého hráče.