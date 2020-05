Aquapark je z hlediska příprav na znovuotevření po pandemii koronaviru nejnáročnějším provozem Sportovních zařízení města Příbram (SZM). Kromě vysokých požadavků na hygienu, desinfekci prostor a nutnosti provedení drobných úprav dle stanovených podmínek pro otevření, nastaly během spouštění provozu také dílčí stavebně technické komplikace, na kterých se nyní intenzivně pracuje.

„Budova aquaparku, včetně vybavení, má svá nejlepší léta bohužel za sebou. Vzhledem k faktu, že zastupitelstvo města Příbram nyní neschválilo celkovou rekonstrukci aquaparku a bude tak nutné pokračovat v provozu stávajícího aquaparku pravděpodobně několik dalších sezon, je potřeba začít nyní nahlížet na opravy tak, aby byly i z dlouhodobého hlediska efektivní. Takové opravy vyžadují striktní dodržování daných technologických postupů a více času,“ vysvětlil současnou situaci ředitel SZM Jan Slaba.

Dalším omezením je v tuto chvíli také fakt, že ani dle nejaktuálnějšího harmonogramu postupného rozvolňování by nebylo možné otevřít všechny atrakce příbramského krytého bazénu.

„Konkrétně pro náš aquapark to znamená neotevření parní kabiny a vypnutí chrliče vody v malém bazénu. Také kapacity všech zařízení jsou dle propočtů, které jsme provedli na základě daných nařízení, výrazně omezené. Například kapacita vířivky je stanovena na tři osoby a bylo by nutné určit i maximální dobu pobytu na pět až deset minut, aby se lidé mohli vystřídat a nevznikaly fronty,“ doplnil Slaba.

Z důvodu náhlých stavebně technických komplikací, sníženého komfortu pro návštěvníky a náročnosti provozu za zpřísněných podmínek, tak zůstává vnitřní bazén prozatím uzavřen. Otevření se předpokládá v první polovině června.

S ohledem na prodloužení odstávky vnitřního bazénu bylo rozhodnuto o dřívějším otevření venkovního bazénu, a to už 29. května namísto původně plánovaného 1. června. Otevřeno bude každý den, za předpokladu hezkého počasí, od 11 do 19 hodin, a to i ve všední dny.

„Před napouštěním bazénu bylo zapotřebí opravit po zimě opadané a mrazem poškozené dlaždice, betony kolem bazénu, provést údržbu a kontrolu veškerého zařízení ve strojovně a další práce spojené s údržbou,“ připomněl manažer příbramského bazénu Lukáš Kozohorský.

V areálu venkovního bazénu se nachází kromě rozlehlých travnatých ploch pro ležení také posezení kolem bazénu, občerstvení, dětské brouzdaliště, hřiště s pískovištěm a prolézačkami nebo dvě zvlášť zpoplatněná beachvolejbalová hřiště.

„Dále určitě potěšíme milovníky sauny, kterou přestože v červnu běžně neprovozujeme, tak otevřeme. Otevřeno bude od 26. května každé úterý pro muže, ve čtvrtek pro ženy a na středy přidáváme i saunu společnou,“ dodal Slaba. Provozní doba sauny je v tomto režimu stanovena od 16 do 21 hodin. Kapacity osob a přesné podmínky provozu budou ještě upřesněny.