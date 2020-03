Veřejnost si může prohlédnout kulturní centrum a sdělit své nápady

Od loňského září má všechny městské kulturní akce nově pod palcem Městské kulturní centrum. To zároveň slouží jako koordinátor akcí pořádaných na území našeho města. Začátkem března nechá veřejnost nahlédnout do své činnosti, ale dá i šanci přinést nové nápady. To vše při Dni otevřených dveří.

Městské kulturní centrum v Příbrami. | Foto: archiv města

Jaké akce nebo umělce by veřejnost v Příbrami přivítala, to mohou návštěvníci centra říci jeho pracovníkům při březnovém Dni otevřených dveří. Městské kulturní centrum je otevřeno při výběru interpretů nápadům, které přicházejí přímo od občanů. V Příbram challenge budou soutěžit dva projekty Přečíst článek › „Kultura patří občanům a nám záleží na tom, aby každá věková i žánrová kategorie dostala to své. Nechceme slibovat, že jsme schopni splnit všechna přání, a že všechny nápady, se kterými občané přijdou, budeme realizovat, ale chceme být v kontaktu s veřejností tak, abychom společně tvořili kulturní program v našem městě,“ zve na den otevřených dveří vedoucí Městského kulturního centra Vlastimil Ševr. Den otevřených dveří se koná ve středu 4. března v Městském kulturním centru, které sídlí na adrese Příbram I, Špitálská 18 (budova Špalíček), od 10.30 do 16.30 hodin. Školy se tematice sexuálních predátorů nevyhýbají Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu