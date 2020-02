Pohotovým jednáním pomohl při zdravotním kolapsu ženě jeden z vězňů příbramské věznice Bytíz. Pravděpodobně jí zachránil život. Odsouzený Ondřej nastoupil ve středu 5. února do práce na nestřeženém pracovišti mimo věznici. Dané ráno ale mělo být velice těžké. Jedna z tamních zaměstnankyň totiž náhle zkolabovala.

Odsouzený Ondřej, který svým pohotovým jednáním pomohl při zdravotním kolapsu ženě. Pravděpodobně jí zachránil život. | Foto: Milena Palková

„Ležela na podlaze a na nic nereagovala. Ihned jsem zkontroloval životní funkce a věděl jsem, že je zle. Začal jsem hned s masáží srdce a dál jsem plnil to, co mi radila paní ze záchranky přes telefon,“ popsal muž, co se na pracovišti dělo.