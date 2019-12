Jeden z vězňů příbramské věznice na Bytíze pomohl svou duchapřítomností při záchraně jednoho z pracovníků hořovické pekárny na její příbramské pobočce, kde sám pracoval. Jednalo se pomoc při vážném zdravotním problému spojeným s bezvědomím po pádu.

Vězeň pomohl při záchraně kolegy na pracovišti | Foto: Věznice Příbram.

„Slyšel jsem ránu a volal jsem, co se stalo, nikdo nereagoval, tak jsem se šel podívat a viděl jsem pána ležet na zemi. Měl křeče a byl v bezvědomí. Informoval jsem zaměstnance, který přivolal zdravotnickou záchrannou službu. Pánovi jsem rozevřel ústa a vytáhl mu jazyk, pak už mě navigovala paní ze záchranky, prostřednictvím zaměstnance, jak mám pána správně polohovat a co mám hlídat, toto jsem dělal až do příjezdu lékaře,“ řekl k události sám odsouzený Lukáš.