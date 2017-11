Vojna jako připomínka minulosti je i odkazem pro budoucnost, zdůraznili řečníci

Příbram – Prezentace nově umístěné plastiky Zoufalství od Vladimíra Palečka, představení Malého svatohorského divadélka Gymnázia pod Svatou Horou či vystoupení žesťového souboru. To byly nepřehlédnutelné i nepřeslechnutelné součásti vzpomínkového programu k 17. listopadu v Památníku Vojna, který funguje jako pobočka jedné z příspěvkových organizací Středočeského kraje, Hornického muzea Příbram.

Za zřizovatele, Středočeský kraj, pronesl zdravici předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek.Foto: archiv Středočeského kraje

Autor plastiky, který dílo věnoval svému dědečkovi Vasilu Kosťovi a všem, kteří v daném místě trpěli, zdůraznil, že je třeba do budoucna zabránit tomu, aby se čestnost, pracovitost a slušnost mohly stát trestným činem. Na to, že Palečkova plastika má podobu postavy ukované z řetězů, pak poukázal někdejší diplomat Pavel Fischer, jehož jméno poslední dobou vešlo ve známost hlavně ohlášením prezidentské kandidatury. Fischer, v jehož kariéře je často připomínáno i působení na postu poradce prezidenta Václava Havla, připomínku okovů vnímá nejen coby symbol minulosti, ale i jako odkaz do budoucna: výzvu, abychom se nenechávali zotročit.

V rámci programu ke Dni boje za svobodu a demokracii došlo na připomenutí listopadových událostí nejen z roku 1989, ale i 1939. Příslibem toho, že připomínání minulosti nezůstane omezeno pouze na akci spojenou se státním svátkem, se stalo předání symbolických vstupenek do památníku pro žáky příbramských základních a středních škol, které zakoupili starosta města Jindřich Vařeka (ANO) a David Horák z Cadillac Ranche.

To, jak je předávání poznatků o minulosti důležité, připomněl odpoledne v památníku na místě někdejšího trestaneckého tábora předseda výboru středočeského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch a někdejší krajský radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek (KSČM). „Jak říkal Cicero: ‚Neznat, co se stalo včera, znamená být ještě dítětem. Jsem rád, že Středočeský kraj k tomu ‚dospívání‘ přispívá,“ zdůraznil. Připomněl, že Středočeský kraj zřizuje řadu muzeí a galerií a památníků připomínajících minulost – a to nejen dávnou historii, ale i události, které si mnozí současníci ještě pamatují. „Poznání a poučení z vlastní historie, včetně událostí z listopadu 1939 i z listopadu 1989 – i všeho mezi tím – jsou nutným prvkem pro to, abychom měli lepší budoucnost,“ poznamenal Štefek. S důrazem na to, že nestačí jen nezapomínat a historii si připomínat, ale také ji nadále rozvíjet – a snažit se najít poučení.

Vpodvečer navštívili Památník Vojna rovněž bývalý krajský radní Jan Skopeček a někdejší náměstek hejtmanky Martin Kupka (oba ODS). Položili kytici k uctění památky obětí komunismu v místech, kde podle historiků v padesátých letech fungoval pracovní tábor pro politické vězně nepohodlné komunistickému režimu. Hlavním pracovištěm byly nedaleké uranové doly. Od počátku šedesátých let pak vězně vystřídali vojáci – a armáda tam působila až do přelomu tisíciletí.