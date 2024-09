Pomineme-li Prahu východ a západ, má Příbramsko spolu s Kladenskem ve středních Čechách nejvíce krajských zastupitelů, po devíti. Nymbursko a Kutnohorsko mají po pěti, Berounsko, Benešovsko, Boleslavsko a Mělnicko po čtyřech, Kolínsko tři a Rakovnicko jediného.

Z devíti kandidátů z Příbramska, kteří u voličů uspěli a budou je zastupovat v následujících čtyřech letech v zastupitelstvu Středočeského kraje, je šest mužů a tři ženy. Všechny dámy přitom kandidovaly za shodné politické hnutí. Celkově je přitom poměr mužů a žen v zastupitelstvu 51 ku 14.

Nejvíce je mezi krajskými zastupiteli z Příbramska padesátníků, hned čtyři. V další pětici jsou pak všichni mladší, v rozmezí od 42 do 49 let. Věkový průměr tak je zhruba 46 a půl roku.

V celém zastupitelstvu je přitom nejpočetnější věková skupina mezi 40 a 49 lety, nejstaršímu zastupiteli je 69 a nejmladšímu 29 let.

Krajští zastupitelé z Příbramska



ANO 2011

Tomáš Helebrant, Dobříš (poslanec sněmovny, 50 let)

Jan Konvalinka, Příbram (starosta, 40 let)

Starostové a nezávislí

Jindřiška Romba, Dobříš (místostarostka, právnička, 42 let)

Markéta Balková, Hvožďany (starostka, manažerka cestovního ruchu, 50 let)

Markéta Škodová, Příbram (socioložka, vysokoškolská a středoškolská učitelka, zastupitelka města, 49 let)

SPOLU (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL)

Tomáš Vokurka, Dobříš (místostarosta města, zastupitel Středočeského kraje, 42 let)

Václav Švenda, Příbram (radní Středočeského kraje, 50 let)

SPD

Jiří Novotný, Příbram (bezpečnostní expert, zastupitel města, 48 let)

STAČILO! - SPOJENÁ LEVICE

Jindřich Havelka, Trhové Dušníky (záchranář, člen Českého červeného kříže, 50 let)