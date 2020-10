Volební komise dostaly návod, jak vše udržovat tak sterilní a vydesinfikované, jak je jen v jejich podmínkách. Břímě neleží ale pouze na nich: voliči musejí opatření dodržovat také, třeba v podobě nošení roušek či jiných ochran dýchacích cest. A jak se shodují oslovené volební komise, zatím nenarazily na lidi, kteří by nošení roušek odmítaly. Naopak.

Jak uvedla Markéta Filipová, členka volební komise v okrsku s číslem 11 v Příbrami, účast je zatím spíše nízká. Obavy, zda covid-19 neodradí lidi od voleb, se alespoň v tomto okrsku tak ukázaly jako opodstatněné, třebaže se ještě může ukázat, že lidé nechali volby až na druhý den. „Myslím, že oproti předchozím volbám přichází volit méně lidí než obvykle,“ řekla. Situaci ale nekomplikuje fakt, že by lidé na roušky, případně dodržování dalších hygienických opatření, zapomínali. Podle Markéty Filipové může být také tím, že lidé si na tento režim zvykli za poslední dobu. Opatření trvají totiž už nějakou dobu. „Nikdo nepřišel s tím, že by neměl roušku, nebo nehodlal respektovat nějaká opatření,“ řekla. Lidé tak spořádaně čekali před volebním místem, až budou moci postupně odvolit. „Disciplinovanost se dá za mě hodnotit velmi kladně,“ řekla. Na místě byly k dispozici desinfekce, případně roušky pro někoho, kdo by nějakou neměl. „Třeba kdyby přišel bez ní, cestou jí ztratil a podobně. Ale to nenastalo, neměli jsme žádný problém,“ popsala.

Online reportáž

Naopak podobnou účast jako předchozí volby pozorovala Jana Říčařová z volebního okrsku s číslem 2 v Příbrami. „Volební účast je zhruba stejná jako v minulých volbách,“ uvedla. Žádné problémy, že by lidé rebelovali a odmítali například nosit roušky, podle svých slov nezaznamenala. „Dodržujeme všechna opatření, jak byla nařízena, dezinfikujeme například povrchy, dbáme na dodržování rozestupů mezi lidmi,“ podotkla.

Otázkou však podle zkušeností členů volebních komisí napříč regiony zůstává, jak budou lidé volit zítra. Mají totiž zkušenost že druhý volební den může být slabší účast – lidé prý často jezdí na chaty a v sobotu má být hezky.

Online reportáž

Pro členy volební komise je ale svátek demokracie v jistém ohledu i společenskou akcí. Nezřídka se totiž stávalo, že si členové komise navzájem navařili či napekli a během dvou dnů tak stihli ocenit svá kuchařská či cukrářská umění. V momentu, kdy ale není možné ve volební místnosti sundat roušku, takové ochutnávání ale pochopitelně odpadá. Pro někoho to ale není zásadnější problém.

„Když je dobrá parta, tak to problém určitě není,“ řekla s úsměvem Jana Říčařová – odpovídala na otázku Deníku, zda nejsou nyní volby smutnější. Markéta Filipová se nikdy ve volební komisi nesetkala s tím, že by členové volební komise přinesli koláče, buchty, nebo jednohubky. „Pokud můžu zhodnotit atmosféru v rámci naší volební komise, tak si myslím, že je velmi přátelská, navzájem se respektujeme,“ řekla. Stejné to je i s voliči. Prý nehrozí, že by se obávali s komisí promluvit. „Někteří se ptají, kolik mohou kroužkovat kandidátů, další se znají s členy naší komise, tak pozdraví, prohodí pár slov,“ popsala.