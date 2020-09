Volební místo drive-in pro nemocné či lidi v karanténě bude u areálu na Zdaboři

O možnost zasáhnout svými hlasy do výsledků podzimních voleb do krajského zastupitelstva a do senátu nepřijdou ani lidé, které zasáhl covid-19 nebo jsou v karanténě. Takzvané drive-in volební místo pro celý okres se bude nacháze u II. nemocničního areálu na Zdaboři v Příbrami. Volit tam bude možné přímo z aut už ve středu 30. září od 7 do 15 hodin. V případě konání druhého kola senátních voleb také 7. října ve shodném čase.

Volební místo drive-in najde veřejnost v místě heliportu u bývalého areálu ZÚNZ na Zdaboři. | Foto: Eva Švehlová

„Drive-in volební místo bude na heliportu na parkovišti u nemocničního areálu na Zdaboři, kde na jaře bylo odběrové místo. Nyní je tam z důvodu vysokého počtu testovaných lidí povoleno parkovat, ale v době voleb bude toto povolení omezeno,“ řekla Deníku mluvčí města Eva Švehlová. Vojáci ve volební komisi Provoz drive-in volebního místa zařizuje Středočeský kraj ve spoluprácis armádou. Potvrdil to mluvčí 13. dělostřeleckého pluku z Jinců Martin Sůva. „Tři členové volební komise na tomto místě budou vojáci,“ konstatoval. Po 30. září volební místo zmizí. Armáda ho případně znovu připraví pro druhé kolo senátních voleb až 7. října. Zájem o testování je enormní, příbramská nemocnice musela omezit kapacitu Přečíst článek › Místo heliportu na parkovišti u II. nemocničního areálu na Zdaboři je nyní s ohledem na zvýšený počet klientů odběrového centra uvolněno pro parkování těchto lidí. „Složky integrovaného záchranného systému, tedy především záchranáři, vydali k tomuto kroku souhlasné stanovisko s tím, že v případě potřeby leteckého transportu je možné v lokalitě využít k přistání další dostupná místa,“ vysvětlila Švehlová. Lze předpokládat, že možnost volit mimo volební místnosti rádi využijí například i senioři. V tomto případě se ovšem situace bude řešit tradiční návštěvou zástupců volební komise s přenosnou urnou. Návštěva s volební urnou „Jak v případě domova seniorů, tak domů s pečovatelskou službou to bude podobné jako u jiných voleb. Sestavíme seznam zájemců a město do těchto zařízení vyšle zástupce volební komise s přenosnou urnou,“ uvedl ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb Tomáš Cipra, který odhaduje, že tentokrát bude větší zájem než v minulosti. Návštěvnost Příbramské svatohorské šalmaje poznamenaly obavy z koronaviru Přečíst článek › V běžných volebních místnostech musí voliči počítat s rouškami a dezinfikováním rukou. S komisí budou komunikovat z bezpečné vzdálenosti, která bude na podlaze vyznačena.Odstupy platí i při setkání s ostatními voliči. Poté, co volič předloží doklad totožnosti, bude vyzván, aby si kvůli identifikaci na chvíli sundal roušku.

