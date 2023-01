Do šesté večerní volby podle jejích slov plynuly v Příbrami bez mimořádností, které by bylo třeba řešit. Tedy – pokud se třeba stane, že se do volební místnosti dostaví občan bez dokladů nebo má jeho průkaz propadlou platnost, vyřeší to na místě sama okrsková komise. „My jsme měli větší ruch kolem druhé, když jsme se po zahájení voleb zkoušeli dovolat do volebních místností a ověřovali jsme, jak fungují počítače,“ poznamenala Novotná-Kuzmová. „Kvůli nějakému problému nás ale zatím nikdo nekontaktoval,“ konstatovala.

Na klid u voleb ve středních Čechách dohlíží přes tři stovky policistů

Mimořádnosti neprovázely ani přípravu volebních místností. „Volí se ve stálých okrscích, se školami a dalšími subjekty spolupracujeme dlouhodobě,“ připomněla, že rozvážení vybavení do volebních místností neprovázely žádné komplikace. „Také lidé vědí, kam mají chodit,“ poznamenala.