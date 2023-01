Příbramští ale rychle „srovnali krok“. K osmé večer už volební účast dosahovala 44 procent, což bylo podle zjištění Deníku vcelku srovnatelné s údaji i z dalších větších středočeských měst. Další voliči jistě budou přibývat; velkým zájmem o výběr hlavy státu se občané netají. Na sobotu se také chystá návštěva v nemocnici, kam se s přenosnou urnou vydá komise z prvního okrsku.

Na klid u voleb ve středních Čechách dohlíží přes tři stovky policistů

Tam lze počet hlasujících odhadovat dopředu jen těžko, jestliže se kombinují zvláštní seznamy voličů, voličské průkazy a u některých pacientů je také zdejší volební komise v kontaktu s komisemi v obcích, kde tito lidé mají trvalý pobyt. Setkali se zde i s pacientem čekajícím na operaci, který nevěděl, zda v době příchodu volební komise nebude třeba na JIP či ARO. Jasno měl ale v jednom: tak jako tak volit určitě chce. Jiná je situace ve věznici, kde počet zájemců o volbu mají předem jasně daný a nahlášený. Bytíz nicméně už spadá pod obec Dubenec.

Po celé odpoledne i během večera volby podle Novotné-Kuzmové plynuly v Příbrami bez mimořádností, které by bylo třeba řešit. Tedy – pokud se třeba stane, že se do volební místnosti dostaví občan bez dokladů nebo má jeho průkaz propadlou platnost, vyřeší to na místě sama okrsková komise. „My jsme měli větší ruch kolem druhé, když jsme se po zahájení voleb zkoušeli dovolat do volebních místností a ověřovali jsme, jak fungují počítače,“ poznamenala Novotná-Kuzmová. „Kvůli nějakému problému nás ale zatím nikdo nekontaktoval,“ konstatovala.

Mimořádnosti neprovázely ani přípravu volebních místností. „Volí se ve stálých okrscích, se školami a dalšími subjekty spolupracujeme dlouhodobě,“ připomněla, že rozvážení vybavení do volebních místností neprovázely žádné komplikace. „Také lidé vědí, kam mají chodit,“ poznamenala.