V příbramské Základní škole Školní se v pavilonech 1. i 2. stupně začalo s opravou sociálního zařízení. Stavební práce jsou velmi náročné, proto se do 1. září nestihnou a budou pokračovat i ve školním roce.

Žáci ze ZŠ Školní v Příbrami. | Foto: ZŠ Školní

„Rekonstrukce byla zahájena v polovině července 2020. Díky vstřícnosti a rychlosti zhotovitele práce probíhají k velké spokojenosti,“ říká místostarosta města Martin Buršík a dodává: „Situace na stavbě je ve velice dobrém stavu, termínově je vše v pořádku, dokonce jsme dle harmonogramu v předstihu. Tento týden bude dokončena rekonstrukce pavilonu 2. stupně a intenzivně pokračují práce i v pavilonech 1. stupně, a to tak, aby bylo postupně uvolňováno co nejvíce zrekonstruovaných sociálních zařízení. Dle původního záměru budou tak do konce září veškeré práce ukončeny a dílo předáno.“