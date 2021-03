„Ano, i toto je boj s koronavirem. Nejen psychické ale i fyzické vypětí na hranici lidských sil. Prosíme všechny „hrdiny“, kteří ignorováním vládních opatření bojují proti systému a vládě, aby si uvědomili, že tím, komu ubližují, jsou ve finále zdravotnicí, kteří v práci nechávají kus sebe, aby bojovali o životy lidí s koronavirem. Prosíme, vydržte to, když i naši zdravotníci to musí vydržet. Svůj nesouhlas s politiky vyjadřujte ve volbách svými hlasy a ne tím, že budete riskovat se zdravím vás a vašeho okolí,“ vyzývá příbramská nemocnice na svém facebookovém profilu.

Zdravotníci z oddělení ARO příbramské nemocnice padají vyčerpáním.Zdroj: Oblastní nemocnice Příbram

Lidé v komentářích na sociálních sítích příbramským zdravotníkům vyjadřují úctu, obdiv a sounáležitost a zároveň nešetří hněvem nad jednáním některých lidí, kteří nedodržují opatření a přispívají tak k šíření epidemie.

„Děkujeme a stydím se za své spoluobčany, kteří epidemii bojkotují a pletou do toho politiku a minulý režim. Držte se,“ vzkazuje do příbramské nemocnice Lenka Štefány. „Postavit do první linie v nemocnicích ty ignoranty, aby to viděli naživo! Držte se a děkujeme vám za vaše nasazení,“ doplňuje Andrea Běhounková.

V pátek 12. března bojovalo s koronavirem v příbramské nemocnici již 105 pacientů. 16 z nich vyžadovalo intenzivní péči. V důsledku toho se další oddělení změní na covidové, tentokrát jde o oddělení bývalé gynekologie, kde sídlily chronické ambulance. Zavírat se bude také oddělení neurologie. O zdejší pacienty se postarají na jiných odděleních. Kapacita covidových lůžek se tak navýší na 125.