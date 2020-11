Asi největší kolona se očekává v úterní ranní špičce u Jíloviště ve směru jízdy na Prahu. Aktuální však budou řady čekajících aut již od pondělka, a to ve směru na Strakonice.

Na dálničních úsecích, kde se mezi 30. listopadem a 3. prosincem bude pracovat postupně v obou směrech, dojde vždy na svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu. Druhý totiž obsadí silničáři se svými stroji. Budou frézovat starý asfalt, tmelit a pokládat novou vrstvu. Na silnici I/4 v úsecích vzdálenějších od dálnice, kde je pro každý směr jízdní pruh jediný, bude provoz řízen kyvadlově za použití semaforů.

Většinou se bude pracovat mezi půl osmou ranní a 17. hodinou – neplatí to ale bezvýhradně.

Úseky s omezením kvůli rekonstrukci povrchu vozovky



* Dálnice D4:



- Pondělí 30. listopadu od 7.30 do 17.00 na úrovni obce Dlouhá Lhota – dálniční kilometry 38,8 – 38,5 v levém jízdním pruhu ve směru na Prahu



- Úterý 1. prosince od 7.30 do 17.00 v posledním úseku dálnice před obcí Jíloviště a na začátku silnice I/4 – dálniční kilometry 9,6 – 9,2 v pravém jízdním pruhu ve směru na Prahu, na silnici I/4 navazující úsek v kilometráži 9,2 – 9,1 rovněž v pravém jízdním pruhu ve směru na Prahu



- Středa 2. prosince od 7.30 do 17.00 hod – dálniční kilometry 40,8 – 39,8 v levém jízdním pruhu ve směru na Prahu



- Čtvrtek 3. prosince od 7.30 do 17.00 – kilometr za mimoúrovňovým křížením s exitem Voznice v dálničních kilometrech 25,3 – 25,7 v pravém jízdním pruhu ve směru na Příbram



* Silnice I/4 (kromě úseku bezprostředně navazujícího na dálnici u Jíloviště:



- Pondělí 30. listopadu od 7.30 do 12.00 hod – silniční kilometry 54,7 – 54,8 v katastrálním území Těchařovice, jízdní pruh směr Strakonice



- Pondělí 30. listopadu od 12.00 do 17.00 hod – silniční kilometry 57,1 – 57,3 u osady Chraštičky, jízdní pruh směr Strakonice



- Úterý 1. prosince od 7.30 do 12.00 – silniční kilometry 58 – 59,2 v katastrálním území Chraštičky, jízdní pruh směr Praha



- Úterý 1. prosince od 12.00 do 17.00 – silniční kilometry 59,58 – 59,68 u vesnice Sázka (u Zalužan), jízdní pruh směr Strakonice



Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic