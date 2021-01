Vyrážíte za sněhem? U nástupních míst do Brd je upravené dopravní značení

/FOTOGALERIE/ Příchod zimy zkomplikoval dopravní situaci v městských osadách, které jsou nástupními místy do Brd. Jedná o Orlov a Kozičín. Uvedla to Eva Švehlová, mluvčí příbramské radnice. „U vstupu do Brd v Orlově je parkoviště, které ve všední dny slouží částečně také jako točna autobusů MHD,“ řekla Eva Švehlová.

Zima v Brdech. | Foto: Josef Cink

O víkendech není tento prostor autobusy využíván a dodatkovým dopravním značením je tedy motoristům umožněno parkovat i v místě samotné točny. Přesto je toto parkoviště nyní pro návštěvníky, kteří vyrážejí za sněhem do Brd, nedostačující. Víkend díky sněhové nadílce nabízí běžkařské vyžití i ve středních Čechách Přečíst článek › „Minulý víkend si obyvatelé Orlova zažili dopravní peklo. Návštěvníci Brd nejen z našeho regionu obsadili celou obec parkujícími vozy, kdy mnohdy nerespektovali ani osobní vlastnictví místních a často docházelo k tomu, že špatně zaparkovaná auta bránila výjezdu z garáží a dvorů. Z tohoto důvodu bylo od pátku 15. ledna v obci umístěno přechodné dopravní značení a nad dodržování pravidel bude opět dohlížet Policie ČR ve spolupráci se strážníky MP Příbram,“ uvedl starosta Jan Konvalinka. Největší areál v kraji zůstává kompletně uzavřený. Tedy i pro sáňkaře Přečíst článek › „Kapacita parkoviště je aktuálně nedostatečná, ovšem nemáme v této lokalitě pozemky kam by se mohlo parkoviště rozšířit. Pomoc by v tento okamžik mohla přijít ze soukromé sféry. Oslovili jsme majitele vhodných pozemků, zda by na přechodnou dobu neumožnili návštěvníkům Brd parkování na svých pozemcích,“ dodal starosta.

