Extrémní stupeň povodňového ohrožení, který je na mapě ČHMÚ vyznačen červeně, platí na Příbrasmko od pátečních 15 hodin do odvolání. „V důsledku vydatných srážek očekáváme od pátečního večera výrazné vzestupy hladin vodních toků. Nejvyšší vzestupy s četným překročením 3. SPA předpokládáme až během soboty a neděle. Situaci budeme průběžně upřesňovat,“ uvádí ČHMÚ ve znění výstrahy.

Kromě toho i nadále platí do půlnoci neděle 16. září výstraha před velmi silnými dešti. „V období od pátečního rána 13. 9. do neděle 15. 9. (suma za 66 hodin) předpokládáme velmi vydatné srážky většinou od 100 do 150 mm,“ uvádí ČHMÚ.