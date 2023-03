Ceny hejtmanky za rok 2022: mezi osmi vítězi je i Jiří Holý z Příbrami

Doktora s hodností generála zdravotnictva, který byl nejen Čapkovým lékařem, ale i přítelem, představuje jako laskavého a zkušeného lékaře se srdcem bojovníka. Později za druhé světové války působil Firt jako šéflékař československých jednotek na Středním východě, načež řídil část vojenské nemocnice v Anglii.

Do 20. září, denně kromě pondělí

Ve Staré Huti bude výstava ke zhlédnutí do 20. září, vždy od úterka do neděle. Laiky zaujme a odborníky nadchne: představuje totiž řadu dokumentů, fotografií i osobních předmětů z rodinného archivu, které dosud nikdy nebyly veřejně představeny.

Nechybí třeba dodnes funkční měřič krevního tlaku, s jehož pomocí Firt pravděpodobně v roce 1938 vyšetřoval umírajícího Čapka. Jde o pečlivě uchovávanou rodinnou památku. Ředitel Vacek však upozorňuje i na další pozoruhodné artefakty. „Například stetoskop anglické výroby, který doktor Firt používal za druhé světové války na Středním východě, slovy jeho memoárů Od Eufratu až po Beghází,“ vyzdvihl autor výstavy.

Předměty zapůjčil generálův vnuk Petr Firt, rovněž doktor medicíny, stejně jako generálův syn Pavel Firt, kardiolog pražského IKEMu, který tam v roce 1984 provedl první úspěšnou transplantaci srdce.

V expozici jsou i další unikáty. Například originální Firtova generálská čepice, fotoalba nebo jeho úhledně psané deníky, které přinášejí pozoruhodný pohled na řadu významných momentů druhé světové války včetně bojů československé jednotky v řadách Spojenců s Rommelovým Afrikakorpsem v africké poušti. Nechybí ani těžítko se zneškodněným granátem od Tobruku nebo ukázky vysokých domácích i zahraničních vyznamenání.

Firt je však současně představen také jako nadšený amatérský filmař. Po právu: jediné známé pohyblivé obrázky, které přibližují dění na Strži, pořídil právě on. I na tyto záběry se mohou návštěvníci těšit. „Zachytil Karla Čapka, Olgu Scheinpflugovou, Hugo Haase a další tehdejší návštěvníky, ale i Čapkovu škodovku u garáže,“ prozrazuje Vacek.

Pro Čapka byl Firt blízkým člověkem

Leopolda Firta představuje jako člověka veselého a obětavého, na něhož se neprávem pozapomnělo. Vlastně se zapomnělo téměř docela: veřejnosti ho představil jediný dokument z televizního cyklu Neznámí hrdinové z roku 2008. Pro Čapka byl přitom velmi blízkou osobou. „Spolu s dalším lékařem a přítelem, Karlem Steinbachem, si od něj ne náhodou vysloužili přezdívku zlatí kluci citliví,“ poznamenal Vacek. Firt byl také známou osobností dobové Prahy: mimo jiné po válce, do roku 1948, tam stál v čele vojenské nemocnice.

Výstava připomíná také Leopoldova mladšího bratra Julia Firta. Ten stál v čele koncernu Lidových novin i nakladatelství Františka Borového. Vydával Čapkova díla a svědčil i na jeho svatbě s herečkou Scheinpflugovou. „Byl to právě Julius, kdo Olze sehnal auto Škoda Popular. Spolu s Karlem v něm pak cestovala do Alp, kde ji spisovatel požádal o ruku. Julius Firt je vlastně popostrčil k rozhodnému kroku,“ připomněl Vacek, co předcházelo Čapkovu sňatku v roce 1935.

Za války pak Julius pracoval pro exilovou vládu Edvarda Beneše. Po převratu v roce 1948 emigroval – ukryl se v kufru auta americké ambasády – načež dlouhodobě působil v mnichovské redakci Rádia Svobodná Evropa.

Putování výstavy umožní divy techniky

Poté, co výstava bude ve Staré Huti ve druhé polovině září ukončena, naskytne se příležitost vidět její podstatnou část i jinde. Památník ji totiž nabídne jako putovní k využití muzeím, knihovnám, školám a dalším institucím. Půjčit si ji budou moci za poplatek tisíc korun.

Nejvzácnější exponáty sice už její součástí nebudou, ale zájemci o zážitek nepřijdou: nahradí je detailní 3D modely, které fotogrammetricky připravilo sdružení CESNET ve spolupráci s laboratoří ImproLab FIT ČVUT.