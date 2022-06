Výstavba nového domova pro seniory jde do finále. Klienti se nastěhují na podzim

V příbramské ulici Žežická se stavba nového domova pro seniory chýlí ke konci. V tuto chvíli je veškerý interiér dokončený a nyní se připravuje vybavení interiéru. Vše by se mělo stihnout do letošního září, poté už by měl být domov otevřen novým klientům.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z přestavby bývalé školní jídelny v Žežické ulici v Příbrami na domov seniorů. | Foto: Deník/Radek R. Kaša