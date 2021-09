Obdobné akce, někde i se soutěžemi a dalšími doprovodnými akcemi, pak leckde nabídnou i v dalších dnech. Úterním státním svátkem totiž začíná Měsíc věží a rozhleden , který potrvá od 28. 9. do 28. 10.: ode Dne české státnosti po Den vzniku samostatného československého státu. Intenzivněji se do něj chystá zapojit třeba Novoměstská radnice v Praze .

„Atmosféru bývalého pracovního tábora mohou návštěvníci nasát v Památníku Vojna Lešetice, jehož věž zprostředkovává výhled na část města Příbram v okolí Žežic. Otevřeno je od 9 do 17 hodin, poslední prohlídky začínají v 16 hodin,“ připomněla.

Výhled na bývalé hornické město z ochozu 27,5 metru vysoké věže nad Ševčinským dolem doplňuje panorama od Jana Čáky; ve věži nad dolem Vojtěch, tyčící se do výšky 20 metrů, se nacházejí výtvarná díla Karla Hojdena,“ upozornila Moravcová, že oko nepotěší pouze samotný pohled do kraje.

