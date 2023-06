Doprava, dostupnost bytů, sociální oblast, bezpečí – a k tomu ještě podpora sportu. To jsou předměty, které se ve škole nevyučují. Přesto se na vysvědčení objevily. V minulém týdnu Deník na svém webu vyzval čtenáře, aby s blížícím se koncem školního roku také zkusili známkovat a vystavili pomyslné vysvědčení příbramské radnici.

Příbramská radnice. | Foto: archiv města

K nejhůře hodnoceným oblastem patřila bytová politika, kterou i příbramský starosta Jan Konvalinka (ANO) vnímá jako jednu z bolestí města. Pro pětku se v tomto případě rozhodlo 28 hlasujících – a průměrná známka dosáhla hodnoty 3,8. Je to sice zcela srovnatelné hodnocení, jakého dosáhly Kolín a Nymburk, a lepší, než má třeba Praha s čistou čtyřkou, problém však starosta nepopírá.

Horší dostupnost bydlení podle něj souvisí s nízkým počtem bytů ve vlastnictví města. „V dřívějších dobách došlo k masivnímu rozprodávání. Město nyní disponuje velmi omezeným bytovým fondem, kde je na 600 bytů – více než polovina z nich jsou přitom byty zvláštního určení,“ poznamenal, že radnice má jen velmi omezené možnosti, jak zasáhnout do trhu s byty.

Poměrně hodně pětek – pětatřicet – nasázeli hlasující v kategorii nazvané Vytváření bezpečných míst pro život a vstřícnost sociální politiky. Průměrná známka Příbrami vyšla rovněž na 3,8, což je v tomto případě shodné s Prahou. A o hodně lepší než hodnocení, než dostaly třeba Mělník, Benešov a Mladá Boleslav.

Na rozdíl od některých kolegů starosta Konvalinka nezdůrazňuje, že hlasování mohla poznamenat aktuální ekonomická a sociální situace a v hojnějších dobách by čtenáři mohli být shovívavější. Míní, že v Příbrami je hodnocení dost možná ovlivněno fenoménem ubytoven.

Ve městě je deset ubytoven

„Máme zde lokality, kde je koncentrováno větší množství lidí vykazujících sociopatogenní chování. Snažíme se působit jak preventivně, tak represivně, a to ve spolupráci se státní i městskou policií,“ uvedl s poznámkou, že radnice je v kontaktu i s majiteli ubytoven. Společně hledají možné cesty k řešení. Ubytoven různé velikosti je ve městě deset. Dvě velké stojí v sousedství: v lokalitě Pod Čertovým pahorkem.

Systém sociálních služeb má Příbram podle starostových slov jeden z nejpropracovanějších – a to nejen v regionu či kraji, ale v rámci celé republiky. „Portfolio sociálně zdravotních služeb je zde široké a zahrnuje veškeré služby sociální prevence, sociálního poradenství i sociální péče. V minulém období jsme otevřeli nový domov seniorů. Prostřednictvím dotačních titulů podporujeme další neziskové poskytovatele sociálních služeb,“ zdůraznil Konvalinka.

Nejpříznivěji hlasující hodnotili příbramský sport – podporu toho vrcholového i mládežnického, sportoviště a vyžití pro volný čas – nicméně průměrná známka 3,5 zůstala v rámci středočeské oblasti včetně Prahy na chvostu.

„Do sportu jde každoročně mnoho milionů korun,“ připomněl starosta. „Konkrétně do vrcholového sportu pro letošek téměř devět milionů. Snažíme se vytvářet podmínky i pro volný čas. V rámci města je revitalizováno několik hřišť,“ dodal s tím, že ve čtvrtek 29. června bylo otevřeno nové multifunkční hřiště Na Cihelně. „Fungují u nás projekty jako Na hřišti to žije!, Trenéři do škol. Snažíme se vést mladé lidi k pohybu,“ doplnil Konvalinka.

V rámci hodnocení dopravy a dopravní dostupnosti, infrastruktury pro auta, cyklisty i chodce padly v Příbrami rekordní počty jedniček i pětek napříč všemi kategoriemi. Těch prvních, nejlepších známek, bylo 16, nejhorších 39. Průměrná známka dosáhla pro Příbram hodnoty 3,6. To opět přináší shodu s Kolínem – byť tam jsou pro dopravu zcela odlišné podmínky. Hůře čtenáři hodnotili Mladou Boleslav, Rakovník a Benešov.

K této oblasti starosta poznamenává, že Příbram je městem geograficky mimořádně složitým s ohledem na výškovou členitost. „Realizovat tady infrastrukturu pro cyklisty je dost náročné. V minulém volebním období jsme udělali páteřní trasu propojující Drkolnov a takzvanou Zelenou páteř města,“ uvedl.

Otevřena byla nová parkoviště

Vypočetl, co všechno se zlepšuje: „Realizujeme nasvětlování přechodů pro větší bezpečnost chodců. Budujeme nová parkovací místa – letos bylo otevřené nové parkoviště na Flusárně (100 míst + dvě dobíjecí stanice), dvě parkoviště u Čekalíkovského rybníka (celkem téměř 50 míst), zpevňují se parkovací plochy po městě a budují jednotlivá stání.“ V současné době se staví parkovací dům. K dopravní dostupnosti starosta uvedl, že po letní sezonu město vypravuje víkendovou turistickou linku na nástupní místa do Brd.

V Příbrami se do známkování radnice zapojilo osm desítek čtenářů. Starosta Konvalinka poznamenal: „Nedomnívám se, že by šlo o vypovídající vzorek příbramské populace.“

Toto vysvědčení není hodnocením redakce, ale internetových čtenářů deniku.cz a jeho regionálních webů. Redakce si uvědomuje, že kvůli současným náladám ve společnosti může být kritičtější, a že je jen sondou do pocitů společnosti v daném regionu a nedělá si ambice na komplexní analýzu. Komentáře starostů a primátorů najdete v plném znění na webech denik.cz