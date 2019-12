Výtah v příbramském divadle začne fungovat mezi svátky

Po dlouhých letech se podařilo vyřešit bezbariérovost příbramského kulturního domu. Nový výtah byl těsně před Vánoci zkolaudován a v nejbližší době bude uvedený do provozu. Nyní budou moci všechny prostory kulturního domu bez potíží navštívit i handicapovaní návštěvníci. První návštěvníci by se do prostor kulturního domu mohli dostat ještě před koncem letošního roku.

Ještě zbývá uklidit a upravit okolí stavby. | Foto: Eva Švehlová