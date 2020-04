ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Zatímco učitelé nyní látku přednášejí před objektivy kamer do domovů svých žáků, museli do školních lavic pomyslně mnohdy se svými dětmi zasednout opět i rodiče, kteří jim s touto novou formou výuky pomáhají. A jak sami přiznávají, není to vždy úplně snadné.

„Já tedy jako rodič téměř padám na ústa. Úkolů je skutečně moc. K tomu práce nejméně 8 hodin denně, s prvňákem se učit musím, ten si úkoly sám po sobě nezkontroluje. Sedmák si něco udělá podle pokynu, ale většinou je to napůl a blbě. Když se dívám, co všechno se musí naučit nebo jakými informacemi se musí ty děti vůbec probrat, tak si denně uvědomuji, že je něco shnilého v našem školství. Stojím si za tím, že méně je více. Učme děti podstatným věcem a ne hromadě detailů, které můžou leda tak přehazovat hráběmi,“ řekla Jaroslava Stojčetović z Kozičína.

Ovšem podle některých rodičů záleží spíš na konkrétním učiteli. „Oba pracujeme, nějaké cvičení dělá sám a nebo s babičkou a zbytek dotáhneme o víkendu. Nastavili jsme si režim, kdy jsme s učitelkou jsme denně v kontaktu. Já jsem pro, učit se tři hodiny denně minimálně. Máme skvělou paní učitelku, která mu píše úkoly podrobně, většinu zvládne sám a co ne, pomůžeme. Zatím zvládáme,“ popsala výuku online Miroslava Havlíková.

Také učitelé si zvykají na novou formu výuky. Ono je přeci jen něco jiného denně stát před plnou třídou než nyní před kamerou a monitorem. To ostatně potvrzuje i učitelka ze základní škole v Milíně Jitka Vítková. „Jelikož učím na prvním stupni, tak hodiny střídám. Češtiny jsme měli už dvě hodiny a hodinu anglického jazyka nebo matematiky jsme zatím měli po jedné hodině. Ze začátku byl trochu problém s používáním techniky, ale nyní už mám velmi kladné ohlasy od dětí i od jejich rodičů,“ hodnotí novou zkušenost milínská kantorka.

Že se přístupy učitelů opravdu liší dokládá i další z pedagogů Pavla Velvarská. „Ono asi záleží, o žáky jakého stupně se jedná. Já posílám práci z matiky sedmákům, osmákům a deváťákům, kde předpokládám, že budou pracovat bez rodičů. Když neví, jsem na telefonu, na messengeru a na emailu a dovysvětluji. Zatím vše funguje a zpětná vazba je dobrá. Ono je třeba si to nastavit společně s rodiči i dětmi, co a jak bude vyhovovat,“ říká.

Podle dostupných informací mají být zatím školy zavřené do poloviny května. To se zřejmě ale promítne i do jejich osnov a možností, kolik látky stihnou s dětmi probrat. „Na to zatím nemáme zcela jasnou odpověď. Začínali jsme s opakováním a prohlubováním znalostí našich žáků, ale nyní už víme, že je potřeba učit dál, aby děti posouvaly dál a tak nyní řešíme, co je potřeba, aby děti se do prázdnin stihly naučit. Že budeme muset dělat kompromisy, je nám jasné,“ řekl k současné situaci ředitel základní školy v Milíně Pavel Kopecký.