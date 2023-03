Přesný počet případů radnice nezveřejnila. Podle novoknínského starosty Radka Hrubého jich je ale poměrně hodně. „Bylo to dlouhodobě neřešené. Sahá to mnohdy do dávné historie, kdy lidé užívají pozemky v dobré víře, že je to v pořádku, neboť to dělal už jejich děda,“ poznamenal starosta. Jsou prý ovšem i případy až z doby nedávné.