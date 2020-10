Šestým středočeským zastupitelem z příbramského regionu je Jiřina Michalová (ANO).

Další čtyři roky

Starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada podle svých slov nečeká, že by se jeho život nějakým způsobem dramaticky změnil. Krajským zastupitelem byl už v minulém volebním období, a tak například ví, co obnáší práce v jednotlivých výborech nebo jak se připravit na zasedání zastupitelstva. „Co se týká jednotlivých bodů, které jsou projednávány, může to trvat dva až tři dny, když se s nimi člověk chce do hloubky seznámit,“ řekl o svých zkušenostech Halada.

Podle jeho slov by se mělo nové vedení kraje zabývat primárně kanalizacemi a vodovody v malých městecha vesnicích, neboť to je oblast, která střední Čechy trápí.

Peníze pro střední školy

„Druhým tématem, které by mělo nové vedení kraje řešit, jsou střední školy,“ řekl Halada a poznamenal, že struktura středního školství se příliš neřešila posledních dvacet let. Navrhuje zpracování analýzy, které obory jsou v současné době důležité a měly by se dále rozvíjet.

„Do středních škol by měly přitéci obrovské peníze, aby se vybavily. V některých školách ve středních Čechách jsem se byl podívat, řada z nich je excelentních, třeba kutnohorská průmyslovka, která mi vyrazila dech. Ale pak jsou střední školy a učiliště, kde je ještě vybavení z devadesátých let,“ dodal.

Třetím tématem je pak doprava, konkrétně ucpané silnice při příjezdu do Prahy – a problém, kde má zaparkovat dvě stě až tři sta tisíc zaměstnanců, kteří do hlavního města dojíždějí ze středních Čech. „To je potřeba řešit,“ připomněl Halada.

Doprava a infrastruktura jsou jako prioritní oblasti vnímány i dalšími novými zastupiteli. Například Petr Vychodil (ODS) z Berounska uvedl, že mezi jeho priority patří problematika životního prostředí kolem vody. „Středočeský kraj je velký a některé obce nemají vůbec vodovod,“ upozornil politik, který působí jako starosta Králova Dvora.

Rekonstrukce silnic je prioritou i pro jeho spolustraníka Libora Lesáka z Mělnicka, místostarostu Kralup nad Vltavou.

Pětašedesát mandátů

Středočeské zastupitelstvo má 65 křesel, 18 mandátů získali zástupci STAN, 16 patří ODS, patnáct ANO, 12 České pirátské straně a čtveřice kandidátce Spojenců (TOP 09 + Hlas + Zelení). Naopak zcela vypadli tradiční hráči středočeské politické scény: ČSSD a KSČM.