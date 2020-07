Vzpomínka na význačné jubileum začala tenkrát slavnostním nástupem všech sborů na návsi a uctěním památky obětí války u pomníku padlých. Den předtím se do Bukové sjeli hosté z okolních sborů na slavnostní členskou schůzi.

Náročný program zvládli bukovští hasiči skvěle a sobotní odpoledne se soutěžemi a kromě jiného i ukázkou zásahu rožmitálské jednotky, mělo svižný průběh. Skvěle se bavili nejen soutěžící, ale i diváci.

Sbor měl tehdy 78 členů, z toho 24 žen. Rok předtím vstoupilo do řad bukovského sboru dokonce pět nových mladých tváří. „V loňském roce jsme se zúčastnili celkem tří soutěží v požárním sportu, což je stejně jako v roce předešlém. Měli jsme i jedno námětové cvičení,“ řekl tehdy starosta sboru Václav Meloun.



V květnu roku 2008 hasiči soutěžili v prvním kole požárního sportu v Rožmitále s jedním družstvem, které se umístilo na 10. místě a v pořadové přípravě skončilo třetí. Bukovští nezapomněli přijet na oslavy 125. výročí založení sboru ve Věšíně 28. června 2008. Do Věšína si přivezli tři družstva. Ženy požární útok vyhrály, družstvo mladších mužů skončilo na 5. místě a muži nad 35 let věku byli dvanáctí.

„Třetí soutěží byly oslavy 115. let založení sboru ve Voltuši, kde jsme byli pátí,“ připomněl starosta Václav Meloun. Námětové cvičení se konalo v září v Třebsku a bylo prováděno dálkové vedení vody na kostel.

Dobrovolní hasiči z Bukové také pro veřejnost pořádají pravidelné posezení s hudbou, pro nejmenší pak organizují například zájezdy do zoologické zahrady, pálení čarodějnic a již tradiční mikulášskou nadílku. Hasiči pomáhají obci s mytím koupaliště a pálením klestí v lese. Pravidelně organizují sběry železného šrotu na jaře i na podzim.

„Také bych neměl zapomenout na zřejmě nejdůležitější událost v předešlém roce. Obecní úřad ve Věšíně nám zakoupil hasičské vozidlo Avia A31 – DA 12. V prosinci jsme automobil pokřtili lahví šampusu,“ podotkl tehdy Václav Meloun.