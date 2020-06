/FOTOGALERIE/ Čmoud a rachot motorů. Pro vyznavače motorek naprosto neodolatelné důvody, proč se zúčastnit srazu. Jeden takový se konal před šesti lety u koupaliště ve Hvožďanech. Alespoň zpočátku nebyl motomejdan žádná divočina a vypadalo to, že motorkáři široko daleko své stroje nenastartovali, ale nakonec se jich tu sjela zhruba čtyřicítka.

Poslední dolaďování a spanilá jízda může začít. | Foto: Markéta Jankovská

Byli tam na 'kroskách', 'fichtlech', čtyřkolce, mezi nimi se vyjímala Kawasaki Ninja. No prostě nostalgie pro každého, kdo měl kdy s motorkami co dočinění. Jediné, co řidiče čmoudících a rachotících strojů rozdělovalo, byl výkon.