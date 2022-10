Vydrží to ale jen přes zimní období. Na jaře se do tohoto místa stavební ruch vrátí, aby celková rekonstrukce mostu pokračovala – tentokrát v jízdním pásu pro směr na Příbram. „I tuto část čeká úplná demolice a následná výstavba nové mostní konstrukce,“ konstatoval Buček. S tím, že práce budou hodně podobné těm letošním „na druhé straně“: prakticky stejné to bude technologicky, časově i z hlediska dopravních omezení.