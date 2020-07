Z Příbramska míří do krajských voleb především regionální politici

Politické strany a hnutí musely do 28. července do 16 hodin podat své kandidátní listiny do podzimních krajských voleb. O 65 křesel středočeského zastupitelstva se utká 16 politických subjektů. Na jejich kandidátkách je i celá řada osobností z Příbramska.

Ilustrační foto. Volby | Foto: Deník / Luboš Jeníček

V současné době v krajském zastupitelstvu sedí čtyři zástupci regionu. Hned tři jsou ze Sedlčanska. Jsou to kamýcký starosta Petr Halada (STAN), který je členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, jeho stranický kolega starosta Petrovic Petr Štěpánek (STAN) zasedá v Komisi pro bezpečnost a IZS a sedlčanský starosta Miroslav Hölzel (ODS), ten je místopředsedou Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. Čtvrtý krajským zastupitelem je bývalý starosta Příbrami, někdejší senátor, poslanec a bývalý hejtman Středočeského kraje Josef Řihák (ČSSD), jenž je současně krajským radním pro oblast majetku a ICT. Minimálně dva z nich budou svůj mandát obhajovat. V podzimních krajských volbách opět kandidují Petr Halada a Miroslav Hölzel. Petr Štěpánek svůj post obhajovat nebude, ale zkusí štěstí ve volbách senátních. Mluví se také o tom, že ani Josef Řihák už kandidovat nebude. Bohužel jeho vyjádření se redakci Deníku nepodařilo zjistit. Petr Halada, který byl sedmkrát po sobě zvolený starostou Kamýku nad Vltavou a je původním povoláním učitel fyziky, jehož koníčkem je ochotnické divadlo, tábory pro děti, kde mimo jiné vaří, či cestování, říká: „Baví mne starat se o věci veřejné a pomáhat lidem, měnit tvář věcí, o kterých jiní v hospodě jen kecají.“ Za Starosty a nezávislé se dál o přízeň voličů z regionu budou ucházet starostka Hvožďan Markéta Balková, příbramská radní za Příbramáky pro Příbram Renáta Vesecká, nebo starosta obce Svatý Jan Václav Hrubý. Policisté v Příbrami budou cyklistům připomínat bezpečné zásady jízdy Přečíst článek › Za ODS míří do krajského zastupitelstva například místostarosta Dobříše Tomáš Vokurka, nebo dopravní inženýr Petr Magera, který bydlí v příbramské osadě Kozičín. „Vzhledem k mojí profesi bych se chtěl zaměřit především na dopravu. Vadí mi, že si kamiony zkracují cestu po silnicích přes Brdy, proto budu usilovat o zkapacitnění silnice I/19 či o realizaci jihovýchodního obchvatu Příbrami,“ říká. Barvy TOP 09 budou v těchto volbách hájit dva příbramští podnikatelé a zastupitelé Příbrami Václav Švenda a Marek Školoud. I ten by se chtěl zaměřit na problematiku dopravy, ale také problém sucha a zadržování vody v krajině. Za ANO se o křesla ve středočeském zastupitelstvu budou ucházet mimo jiné příbramský starosta Jan Konvalinka, místostarostka města Zorka Brožíková či zastupitel Milan Hrudka. Komunisté sází na záchranáře z Trhových Dušník Jindřicha Havelku. „Pokud bych měl v nadcházejících krajských volbách úspěch, chtěl bych jednoznačně pracovat na podpoře, ozdravění a rozvoji jak oblasti zdravotnické, tak ale i oblastí na pomezí sociálně zdravotní,“ prozradil Havelka. Naopak zatím žádné zastoupení v krajském zastupitelstvu nemají Piráti. Z Příbramska do volebního klání nasazují čtyři kandidáty, současného příbramského zastupitele Antonína Schejbala, učitelku Simonu Luftovou, vedoucího letecké údržby Jana Trnku a specialistu IT Josefa Bouše. Hasiči ve Skoupém dostanou novou zbrojnici Přečíst článek ›

