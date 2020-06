Po dobu, kdy je provoz předškolního vzdělávacího zařízení přerušen, stanoví vedení mateřské školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky přerušení provozu.

„Jiná situace ovšem nastala v okamžiku, kdy byl provoz předškolních zařízení obnoven, což je v Příbrami od 11. května. Dle vyjádřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy platí, že pokud se rozhodne zákonný zástupce dítě do mateřské školy neposlat, a to i přesto, že byla její činnost obnovena, úplatu hradí,“ uvedla k četným dotazům rodičů, kteří si ponechali děti doma, místostarostka Zorka Brožíková. V případě, že rodiče platbu za dítě neuhradí, bude město v takovém případě postupovat stejně jako u běžných neplatičů.

Vedení jednotlivých školek o této povinnosti informovalo rodiče na svých webových stránkách. Nejprve školky vyčkávaly, jak se situace vyvine. „Nejdříve jsme na stránkách měli, aby rodiče nic neplatili, protože jsme čekali co a jak. Nyní už tam najdou informaci, že za březen mají zaplatit třetinu, za duben nic a za květen tři čtvrtiny,“ řekla ředitelka mateřské školky V Zahradě Eva Čechová. Sama nepředpokládá, že se v její mateřské škole objevil nějaký neplatič, protože rodiče mají často předplacený celý rok.

Zdá se, že veřejnost toto opatření chápe. „Mně to ve své podstatě přijde v pořádku, pokud toto dítě není doma z důvodu vážné imunologické a jiné zdravotní vady, kdy by ho covid-19 fatálně ohrozil, dále pokud nesmí chodit pro rizikovou skupinu v rodině, těhotenství, zde by nemělo být žádáno nic a situace objektivně rodině bez možnosti volby škodí. U ostatních jde o motivační prvek, jak nenadužívat ošetřovné, případně maminky na mateřské dovolené mají částečně svobodnou volbu za jistý nekomfort. Covid není chřipka, ale budeme si muset zvyknout a fungovat i v něm, upravovat dále podmínky a tak dále,“ uvedla na sociální síti například Pavlína Alžběta Kotrbová.

U mateřských škol město průběžně zjišťuje počet dětí, které do nich chodí. „Do mateřských škol máme přihlášených 1304 dětí, z nichž k 21. květnu chodilo do mateřských školek 339 dětí, což je 26 procent z celkového počtu,“ dodala příbramská místostarostka.

Názory na posílání dětí do mateřinek se samozřejmě v souvislosti s koronavirem různí. Jedni si myslí, že není důvod je do nich neposílat, jako například Marianna Grinčová. „Dala jsem děti do školky, myslím, ze chození dětí do školky nepředstavuje téměř žádné zdravotní riziko, respektive toto riziko je pro mne akceptovatelné,“ řekla. Naopak existují i rodiče, kteří mají jisté obavy. „Nedávám, jsem doma na rodičovské dovolené, dcerku dám až v září, kdy se snad vše uklidní,“ oponovala Denisa Krejčová.