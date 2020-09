V těchto dnech místostarosta Martin Buršík otevřel debatu na téma možnosti provozování městské hromadné dopravy (MHD) v Příbrami zdarma. Podle něj by tento krok mohl vést k výraznému snížení počtu automobilů v ulicích města. Nicméně město by tento krok přišel na částku zhruba 10 milionů korun a podle kritiků na to nyní není nejvhodnější doba.

V těchto dnech se začalo v Příbrami mluvit o MHD zdarma. | Foto: Pavlína Svobodová

V současné době užívají příbramskou městskou hromadnou dopravu zdarma jen školáci ve školním autobuse, dále pak děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P a jejich průvodci, invalidní vozík, dětský kočárek s dítětem včetně jednoho průvodce, občané města Příbrami nad 70 let při odbavení čipovou kartou, dárci krve nebo kostní dřeně dle seznamu městského úřadu, držitelé průkazů PTP s trvalým bydlištěm ve městě Příbram nebo obcích spadajících do okruhu MHD Příbram.