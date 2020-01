Radnice tak chce rozšířit nabídku odpočinkových zón, které nyní na zelené páteři tvoří areál Nový rybník či klidová zóna Ryneček. „Zatímco Nový rybník je spíš pro ten aktivní odpočinek, tak okolí Čekalíkovského rybníka by mělo být spíš pro ty vyznavače pasivního odpočinku,“ přibližuje záměr příbramský starosta Jan Konvalinka.

V současné došlo na základně dendrologického průzkumu ke kácení nemocných a suchých stromů a poté budou moci být zahájeny samotné práce na vyčištění rybníka, parkové úpravě oblasti, vybudování altánu, mola, herních prvků pro děti.

„Projekt řeší mimo jiné obnovu náhonu ze Sázkového potoka, který přes Kaňku teče právě do Čekalíkovského rybníka. Celá oblast se dočká nové výsadby zeleně a součástí parku bude také odkaz na Valle di Ledro a česko-italskou historii,“ dodal starosta Jan Konvalinka.

Ovšem objevují se i názory, že Příbram by měla investovat peníze jinam, než do další odpočinkové zóny. „Proč budovat další odpočinkovou zónu, když v blízkosti je Nový rybník i zóna na Rynečku. Úpravu okolí sice rybník potřeboval, myslím, že nyní by se měly řešit jiné věci, třeba doprava nebo oprava některých náměstí,“ říká jedna obyvatelek města Blanka Čermáková.