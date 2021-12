Policie společně se záchranáři a příbramskými hasiči přispěchali do Hradební ulice na základě oznámení psycholožky z linky bezpečí, když měla všechny adekvátní důvody se obávat o zdraví či život nemocné ženy. „Onkologicky nemocná žena vyhledala pomoc na psychologické lince, kdy pravděpodobně po nějakou dobu s psycholožkou hovořila. Její potíže zřejmě mohly souviset i s jejím onemocněním. Pracovnice linky posléze vyhodnotila situaci tak, že se rozhodla na místo poslat záchranáře,“ uvedla mluvčí policie Michaela Richterová.

Policie se společně s hasiči snažili na ženu dobouchat, což se nějakou dobu nedařilo. Byt byl v přízemí, jeden policista se snažil nájemnici kontaktovat i skrze bouchání na okno.

Když už se hasiči připravili na vylomení dveří, žena nakonec sama otevřela. „Naše jednotky začaly s procesem příprav na násilné vniknutí, ke kterému nakonec nemuselo dojít, protože žena nato vstupní dveře otevřela,“ doplnila informace mluvčí hasičů Tereza Fliegerová s tím, že na místo vyjely jednotky z Příbrami.

Poté, co žena vyšla z bytu ven, záchranáři si ji převzali do péče a odvedli do přistavené sanitky k ošetření.