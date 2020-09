ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Vzhledem k enormnímu vytížení naší laboratoře jsme nuceni do odvolání pozastavit testování samoplátců, kterých denně chodilo okolo 15 až 20. V tuto chvíli se snažíme najít další laboratoře, které mají ještě volné testovací kapacity a s náporem vzorků by nám pomohly,“ potvrdil ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada s tím, že nemocnice bude na svém FB profilu zveřejňovat informace k vývoji situace. Samoplátci tak mají nejbližší možnost nechat se otestovat v Praze.

Testů je nyní mnohem víc než na jaře

V těchto dnech nemocnice provádí za jeden den více odběrů než na jaře za celý týden. Na jaře testovali okolo 40 lidí, ještě minulý týden odběrové místo provádělo okolo 70 odběrů denně, nyní to je už 200 odběrů, což je jeho limit pro zpracování. Většina testovaných v posledních dnech přichází právě na doporučení svých lékařů nebo hygieniků. Do toho se ale stále objevují denně i zhruba dvě desítky zájemců z řad samoplátců. Denní příjem vzorků je vysoko nad kapacitu nemocniční laboratoře. A to i přes fakt, že do ní již byly zakoupeny nové přístroje pro zrychlení testování.

„Vzhledem k těmto podmínkám jsme nuceni upřednostnit odběry, indikované praktickými lékaři nebo hygienickou stanicí před samoplátci. Vzhledem k situaci může dojít i ke zdržení výsledků testů. Děkujeme za pochopení. Snažíme se dělat maximum,“ doplnil Stanislav Holobrada.

Bližší informace o odběrových místech lidé najdou na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo Krajské hygienické stanice. „Na našich webových zájemci snadno dohledají informace v rámci mapy, která ukazuje aktuální situaci kolem koronaviru,“ popisuje Dana Šalamunová, tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Nemocnice uspořádala seminář

Provozní doba všech odběrných míst ve středočeských krajských nemocnicích v Benešově, Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Kladně a v Příbrami byla sjednocena a prodloužena, nyní můžete testovací centra navštívit od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin, o víkendu pak od 7 do 15 hodin. V Oblastní nemocnici Příbram se ve středu 9. září také konal odborný seminář, který se zabýval léčbou pacientů s onemocněním covid-19.

Na něm profesor Michal Holub z Ústřední vojenské nemocnice v Praze shrnul nejdůležitější fakta, která se týkají průběhu onemocnění a studie, které se zabývají léčbou. Podle něj je dnes již více informací nejen o onemocnění ale i o tom, jak ho léčit. I když neexistuje žádný speciální lék, dají se využít známá léčiva, u kterých je prokázáno, že pacientům alespoň částečně pomáhají.