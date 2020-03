„Co se týká návštěv, tak jejich zákaz je respektovaný jak ze strany pacientů léčebny dlouhodobě nemocných tak jejich rodinných příslušníků. Ovšem je nutné rozlišovat pojmy návštěva a doprovod, takže například otcové mohou být přítomni při porodu, protože v takovém případě se o návštěvu nejedná,“ vysvětlil mluvčí příbramské nemocnice Martin Janota.

Online reportáž

Také v příbramském domově seniorů lidé zákaz návštěv snášejí dobře. „Naši pracovníci našim klientům připravují denní program, na který jsou zvyklí. Je pravdou, že pokud by trval delší dobu, tak se mohou projevit nějaké dopady na chybějící kontakt s rodinou, ale chápou, že to jinak nejde,“ říká ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb Tomáš Cipra s tím, že zákaz by rozšířený i na azylový dům. „Tam jsme zaznamenali jeden případ, kdy se jeden člověk dožadoval návštěvy přítelkyně, ale podařilo se to bez problémů vyřešit,“ dodal.

Od okolního světa jsou izolováni i klienti domova seniorů v Sedlčanech. I tam ale zatím zákaz návštěv snášejí lidé dobře. Pracovníci domova pro ně připravují program ve společenských místnostech nebo skupinkách, do kterých si je rozdělili.

„Snažíme se jim i pomocí mobilních telefonů včetně našich, které mají už nejrůznější aplikace zajistit kontakt s rodinou a to i formou videorozhovorů. Jinak pro ně zajišťujeme například nejrůznější formy vysílání pomocí našeho rozhlasu, kde najdou třeba pohádky, poezii a podobně,“ přiblížila situaci v sedlčanském domově jeho ředitelka Jaroslava Kocíková.

Také v Centru Rožmitál pod Třemšínem platí zákaz návštěv. Nicméně podle vedení se v chodu domova seniorů nic nemění. „Fungujeme ve standardním režimu, platí zákaz návštěv a v současné době připravuje krizový plán,“ konstatoval ředitel centra Luboš Halenkovský.

Naopak provozu příbramského Senior Pointu se omezení kvůli koronaviru zatím nijak výrazněji nedotkla. Zrušeny byly zatím jen dva plánované výlety. „Byli jsme nuceni zrušit výlet pro naše klienty v neděli do Prahy, kam měli jet na koncert muzikálových melodií, ale ten se nám podařilo přesunout na říjen a také jsme museli zrušit úterní výlet do Lysé nad Labem,“ sdělila Deníku vedoucí Senior Pointu Příbram Věra Černá.

Ostatní kurzy a přednášky dál pokračují. „Včera jsme tu měli přednášku pro asi dvacet lidí, dál normálně pokračuje i angličtina nebo trénink paměti,“ dodala.