V minulém volebním období byla zvolena nejrozsáhlejší varianta rekonstrukce aquaparku, která zahrnovala vodní svět s atrakcemi, saunový svět, saunovou zahradu, tři nové plavecké dráhy a další sportovní vyžití. Tato varianta původně počítala s investicí do 300 milionů korun. Postupně náklady dosáhly částky o sto milionů korun více. Sumu ale kritizovala jak opozice, tak i poměrně silná část veřejnosti.

Navíc se do situace promítla i pandemie koronaviru, kvůli které radnice v současné době odhaduje propad na straně příjmů do městské kasy o 109 milionů korun. Vládní koalice proto na zasedání zastupitelstva v pondělí 18. května navrhla zastavení současné podoby projektu. To navzdory tomu, že ještě počátkem letošního roku se na celý projekt radnice dívala velmi pozitivně.

„Důvodů, proč jsme zastupitelům navrhli změnu, je hned několik. Je to například nepřehledná a matoucí situace ohledně vyhlašování veřejné zakázky, kdy jsme se vlivem mediálních sdělení a spekulací pro některé dodavatele stali nedůvěryhodnými obchodními partnery. Bohužel selhal model, kdy bychom se rozhodovali o realizaci zakázky až v okamžiku znalosti ceny. Dalším impulzem pro přehodnocení záměru byla předpokládaná hodnota zakázky, která atakovala hranici 500 milionů korun. K výčtu důvodů, které měly zaznít již na zrušeném březnovém zasedání, je nyní třeba přidat také aktuální situaci, kdy město musí pracovat s omezenými příjmy,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

K případné realizaci původně plánovaného rozsahu byl skeptický i bývalý radní pro ekonomiku a nyní člen finančního výboru, do jeho pondělního rozpuštění zastupitelstvem, Václav Dvořák. „Jsem tomu rád, protože se město vyhne nebezpečnému investičnímu dobrodružství v ceně kolem 450 milionů korun, které je nad jeho poměry, a které má daleko k péči řádného hospodáře s veřejnými prostředky,“ konstatoval.

Nicméně ho zaráží několik věcí. Například fakt, že na zastupitelstvu nikdo z vedení radnice neodůvodnil, proč se od léta 2018, kdy bylo vydáno stavební povolení, rok a půl nic nedělo a jen se nechala raketově růst cena plánované akce.

„Návrh na zastavení prací měl být projednán již na březnovém zasedání, kdy se v době jeho přípravy o epidemii nic nevědělo. Nyní jsme ale neslyšeli důvody zásadní změny názoru ze strany vedení města, které má nejvíce informací. Navíc i na květnovém zasedání někteří zastupitelé tvrdili, že je tato cena stále zvládnutelná, ale hlasovali nelogicky pro zastavení akce,“ podotkl dále ekonom Václav Dvořák, který měl v minulém volebním období lví podíl na úspoře částky 200 milionů korun, která měla být použita jako základ pro rekonstrukci bazénu.

Zastupitelé se nakonec k otázce zrušení zakázky rekonstrukce aquaparku v maximální variantě postavili jednomyslně. Na novém projektu se začne pracovat v širší skupině, do které jsou přizváni všichni zastupitelé. Varianta B by tak měla být představena na zářijovém zasedání zastupitelstva města.