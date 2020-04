ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Děti tedy k zápisům nesmí. Upřednostněna je forma podání bez přítomnosti zákonných zástupů dětí, tedy prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem či poštou. V nezbytných případech bude samozřejmě možné i osobní doručení přihlášky, vždy ale dle konkrétních pravidel stanovených ředitelem příslušné školy.

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 bude, stejně jako zápis do základních škol, řešený centrálně, tedy podle pokynů ministerstva školství. „Rozhodnutí ministerstva o zápisu do mateřských škol očekáváme v průběhu tohoto měsíce,“ dodala Brožíková.

Způsob zápisu bude záviset zejména na vývoji pandemie a dle dalších sdělení ministerstva nelze v tuto chvíli vyloučit ani elektronickou formu zápisu. „O aktuální situaci bude veřejnost včas informována,“ uzavřela příbramská místostarostka.