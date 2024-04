Přednost mají děti, které spádově do školy patří a pokud do školy již docházejí sourozenci. Zápis probíhal celkem v devíti třídách. A také v herně, kde děti čekaly, než rodiče vyplní potřebné dokumenty. Mohly si zde hrát a ochutnat borůvkový koláč, který jim kuchařky napekly.

V Dobříši otevřeli zbrojnici pro dobrovolné hasiče a novou stanici záchranářů

Pak musely děti navštívit tři stanoviště, respektive tři třídy. Vedly k nim barevné stopy – červené, zelené a modré, protože škola je veliká. „Jsme největší základní škola v regionu. Chodí sem 860 dětí,“ dodala Kvídová. Na prvním stanovišti pracovaly děti s interaktivní tabulí, kde skládaly pohádku, jak by měla jít za sebou. Vyprávěly souvislosti a procvičovaly si barvy.

Zdroj: Hájíčková Jana

Na druhém stanovišti skládaly puzzle a určovaly, co je dole, co nahoře. Musely obstát v orientaci v prostoru. A na třetím stanovišti měly grafomotoriku, kde spojovaly různé obrázky a ukázaly, zda umí držet tužku. Na závěr dostaly za odměnu tašku s koláčkem, omalovánkami, tužkou, hračkou a lízátkem.

Muž chtěl zlikvidovat škodnou ve svém hospodářství. Otrávil ale ohrožená zvířata

V pátek 12. dubna a v sobotu 13. dubna proběhne zápis do prvních tříd v 1. základní škole Dobříš na Komenského náměstí. V pátek od 13.30 do 17.30 hodin a v sobotu od 8.30 do 11 hodin. Základní škola Dobříš v Lidické ulici bude mít zápis ve čtvrtek 18. dubna od 12.30 do 15.30 hodin a soukromá Základní škola Trnka už zápisy měla 3. dubna.