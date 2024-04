Zápisy do všech příbramských mateřských škol pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v jednom termínu ve čtvrtek 2. května. Termín zápisu je platný pro všechny, tedy i pro děti s dočasnou ochranou.

Zápis do Mateřské školy Pohádka v Příbrami v roce 2019. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Zápisy dětí do mateřských škol se budou konat v sídlech jednotlivých školek ve čtvrtek 2. května v čase od 10 do 16 hodin. Výjimku v čase tvoří Waldorfská mateřská škola, kam jsou rodiče s dětmi k zápisu zváni v čase od 15 do 18 hodin.

"K zápisům do mateřských škol je třeba s sebou vzít občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte. Tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí v příslušné mateřské škole nebo ke stažení na jejích webových stánkách," uvedla mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová s tím, že uvedený termín zápisu je platný pro všechny, tedy i pro děti s dočasnou ochranou.