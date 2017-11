Zastupitelé budou jednat o ceně za vodu i odvoz odpadu

Příbram – Na listopadovém zasedání se budou příbramští zastupitelé mimo jiné zabývat i výší poplatků za svoz komunálního odpadu, za vodu nebo za psa v domácnosti. Rada města zastupitelům předloží návrh, aby se tyto poplatky nezvyšovaly.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Kočí

Městu sice vzrostly některé náklady a to především u svozu a likvidace komunálního odpadu, ale naproti tomu se veřejnost v loňském roce výrazně zlepšila v jeho třídění.

„Rozdíl v množství odpadu, který město odvezlo na skládku v roce 2015 a 2016 je natolik významný, že celkové náklady se nám i přes například růst mezd nebo obnovu vozového parku, daří držet na takové úrovni, že není nutné zvyšovat poplatek,“ konstatoval příbramský místostarosta Václav Švenda s tím, že pokud by tento trend vydržel dál, tak by se lidé v Příbrami nemuseli v roce 2024, kdy se bude povinné podle zákona odpad spalovat, obávat výrazného nárůstu ceny za svoz. „Je vidět, že když lidé opravdu odpad třídí, tak se to v těch nákladech projevuje a poplatek se zvyšovat nemusí,“ dodal příbramský místostarosta.



Podobná situace je i kolem poplatků za vodu. Rada na svém posledním zasedání vzala na vědomí kalkulaci ceny vodného a stočného pro příští rok. „Podle kalkulace se zvyšuje jen stočné asi o sedmnáct haléřů, což je zanedbatelné. Vodné a stočné by tak zůstalo prakticky stejné jako v předchozích třech letech,“ řekl starosta Jindřich Vařeka.



Zvýšení poplatků se nemusí obávat ani majitelé psů. Naopak i jim chce vedení města vyjít vstříc. „Jedinou novinkou zřejmě bude, že majitelům psa při placení poplatku budeme dávat sáčky na psí exkrementy, ale o tom budeme teprve rozhodovat,“ uvedl Václav Švenda. Pro pejskaře má město v plánu v příštím roce zřídit psí park naproti areálu skateparku.