O nutnosti opravy bazénu se v Příbrami mluví od roku 2016. Město už mělo vybranou variantu z pěti navrhovaných, stavební povolení, ale cena se postupem času z původně schválených 250 milionů vyšplhala až k sumě 405 milionů korun. To bylo podle některých zastupitelů i části veřejnosti nad finanční možnosti města. Poslední „ránu z milosti“ této etapy vývoje plánu na obnovení krytého bazénu zasadila letošní pandemie koronaviru, která mimo jiné způsobila výrazný finanční výpadek v plánovaných příjmech města.

Bod o dalším postupu při rekonstrukci bazénu byl na program jednání červnového zasedání zastupitelstva zařazený dodatečně a tak zastupitelé museli nejprve schválit jeho zařazení do programu jednání. Proti se postavila opozice, tedy zastupitelé za TOP 09, Šanci pro Příbrami a Českou pirátskou stranu, podle kterých byl materiál k jednání dodán zastupitelům pozdě a nedostatečně připravený pro jednání. Požadovali proto jeho doplnění a tedy jeho nezařazení do programu.

„Jedná se podstatné změny v jednom z největších investičních projektů, které kdy město řešilo a tím, že byl nebyl uveden v programu jednání, tak nebylo například možné, aby se k němu vyjádřila veřejnost,“ uvedl v rámci návrhu na odložení projednávání tohoto bodu Václav Švenda (TOP 09). Nicméně postupně se diskuze o schválení či neschválení bodu zvrhla, zčásti i vinou právě opozičních zastupitelů, už v samotné projednávání výtek k danému materiálu. Bod byl nakonec po asi hodinové debatě schválený a následně po návrhu starosty města Jana Konvalinky (ANO) zařazený před řádný bod 2 z celkových šestnácti.

Při samotném projednávání opozice namítala, že v předloženém materiálu nemá dostatek informací, aby mohla případně návrh podpořit. Koalice zase argumentovala tím, že jde vlastně jen o schválení finančního stropu rekonstrukce a získání mandátu pro další kroky příprav. Těmito dohady strávili zastupitelé opět další hodinu.

Nakonec ale byl předložený návrh, který předložil místostarosta Martin Buršík (ANO) koaličními hlasy schválen. „Shodli jsme se , že budeme příbramský bazén rekonstruovat za částku maximálně 258 milionů korun bez DPH. V první etapě budeme realizovat opravu současného bazénu, vybudování relaxačního světa a nového zázemí pro návštěvníky, modernizaci technologického zázemí a vybudování saun v prvním nadzemním podlaží,“ uvedl Buršík.

Nyní se tak bude pracovat na novém projektu, podle kterého by měl být chátrající příbramský bazén opraven. Podle vedení města nic ale nebrání opozici během těchto prací přijít s připomínkami a návrhy, co by podle nich v projektu být mělo a co nikoliv. „Než dojde k vypsání výběrového řízení a samotné rekonstrukci, bude nás čekat ještě několik takových hlasování,“ doplnil příbramský starosta Jan Konvalinka.