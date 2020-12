V Oblastní nemocnici Příbram bude o očkování proti nemoci covid-19 podle všeho velký zájem. Jak uvedl Martin Janota, tiskový mluvčí nemocnice, zhruba polovina zdravotníků se chce nechat proti onemocnění oočkovat, jak jen to bude možné. Vyplývá to z interní ankety nemocnice.

Očkování. (Ilustrační foto.) | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Jako první by měli být oočkovaní pracovníci oddělení, kde je riziko, že s nemocí přijdou do styku, případně tam, kde by u pacientů onemocnění způsobilo velké problémy. „První by měli přijít na řadu pracovníci například na oddělení ARO, nebo na interních odděleních, kde se starají o covid pozitivní pacienty. A také na akutním příjmu,“ uvedl.