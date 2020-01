Parkourové hřiště bude umístěno v prostoru mezi skateparkem a asfaltovým hřištěm. „Zatím osadíme jen nějaké základní prvky a prolézačky s tím, že je možnost jejich rozšíření podle zájmu parkourové veřejnosti,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Hřiště na plážový volejbal naopak zatím v reálu nebude. Radní rozhodli, že nebudou na jeho stavbu žádat o dotaci ze středočeského Fondu sportu a volného času. Podmínky prý nebyly vhodné pro vybudování hřiště v tomto areálu.

„Nesmělo by být například oplocené, protože by se nacházelo v ochranném pásmu Příbramského potoka. Mohly by se tak na něj třeba dostávat střepy, to by nesplňovalo naše požadavky na jeho bezpečnost,“ přiblížila místostarostka Zorka Brožíková.