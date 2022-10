Z Prahy do Březnice vyjede na svou trasu pravidelný výletní vlak Cyklo Brdy s patrovými vozy taženými lokomotivou Bardotka – tentokrát však před podvečerním návratem do hlavního města bude ještě mimořádně jezdit mezi Březnicí, Příbramí a Jinci. Další historický vlak, motorový vůz v retro nátěru, bude vozit cestující na vlečce do příbramských Kovohutí. Od nádraží budou také vyjíždět tři historické autobusy (Škoda 706 RTO, Karosa C 734 a kloubová Karosa B 961), které na čtyřech linkách dovezou zájemce na místa lákající k návštěvě. Svezení těmito autobusy bude zdarma – a právě v nich také lze získat poukázky na slevu ze vstupného. Určitě na ně nezapomenout radí programová pracovnice Hornického muzea Příbram Stanislava Moravcová. Připomíná je i vedoucí příbramského kulturního centra Vlastimil Ševr, který je zmínil jako „nepřehlédnutelné lákadlo“.

Do příbramské nemocnice mohou lidé jen s respirátorem. Návštěvy tam nesmí vůbec

Vlakové nádraží v Příbrami chystá i další nabídku: od skákacího hradu pro děti přes stánky s občerstvením nebo s předměty s dopravní tématikou až po představení chystané integrace městské hromadné dopravy v Příbrami do systému PID. Jak děti, tak dospělé zde také jistě nadchne možnost vyzkoušet si jízdu na pákové drezíně nebo omrknout výstavu kolejových vozidel. Zajímavou příležitost dozvědět se spoustu zajímavostí zase nabídnou komentované prohlídky pracoviště výpravčího nebo expozice o historii trati Zdice–Protivín. V rámci jízd zvláštních vlaků do Březnice bude možné navštívit také železniční muzeum U Kolejí v Tochovicích.

„Železniční den v Příbrami se koná zejména v souvislosti se zajímavou historií výstavby trati Zdice–Protivín,“ připomněl ve středu Ševr z kulturního centra. S tím, že zbudováním byla v květnu 1874 pověřena firma železničního podnikatele a březnického rodáka inženýra Jana Muziky. „Projekčně připravená trať byla vystavěna a otevřena již v prosinci následujícího roku, což dokládá úžasnou šikovnost a neuvěřitelné pracovní nasazení březnické firmy,“ konstatoval.