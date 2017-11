Zima láká zloděje k vykrádání chat a chalup

Příbramsko - Nastává doba chladnějšího počasí a s tím souvisí i menší návštěvnost rekreačních chat a chalup. Majitelé do nich jezdí v zimním období zřídka, této skutečnosti pak využívají zloději. Vybírají si především odlehlé a špatně zabezpečené objekty. Jejich pozornost upoutají i chaty, ke kterým se dá dobře zajet autem, aby se s lupem tolik nenadřeli.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

„Pachatelé většinou vypáčí dveře či okna, nebo je rozbíjejí. Jsou schopni také najít uschované klíče nebo si všimnout nedovřených oken. Kradou a odnáší vše, na co přijdou, většinou různé nářadí, jídlo, pití, jízdní kola nebo elektroniku,“ upozorňuje policejní mluvčí Monika Schindlová.



V silách policie určitě není chránit každé obydlí, provádí se ale namátkové kontroly v rekreačních oblastech. „Každý sám může ale přispět k tomu, aby svůj majetek lépe zabezpečil, například používáním bezpečnostních zámků, zodolněných dveří, mříží, uzamykatelných okenic a bezpečnostních skel,“ konstatuje mluvčí příbramské policie. Jde o prostředky, které ztěžují vniknutí do objektu. „Pro vyšší standard ochrany je možno využít elektronické zabezpečení, např. lokální signalizace, detektory pohybu, systémy s dálkovou signalizací neboli telefonní hlásič,“ dodává Monika Schindlová.



Pokud majitel chaty nebo chalupy zjistí, že byl vykraden, měl by dodržovat správný postup. „Pro případ vloupání je dobré pořídit si fotodokumentaci cenných věcí a poznamenat si výrobní čísla elektrických přístrojů. Cennější věci rozhodně nechce nechávat přes zimu v těchto obydlích. Důležité je všímat si i pohybu podezřelých osob a vozidel, takovou věc případně nahlásit na bezplatnou linku 158,“ připomíná na závěr Monika Schindlová.



A jak si své rekreační nemovitosti na zimu někteří chataři na Příbramsku? „V první řadě tam mám všude bezpečnostní zámky, u vchodových dveří jsou dva zámky, garáž mám zajištěnou navíc petlicí a nechal jsem si instalovat i GSM alarm s prostorovými čidly. Samozřejmostí je také pojištění proti vykradení,“ říká Ota Mrkvička, který má chatu v okolí Orlické přehrady. Podle jeho slov je navíc problém v tom, že bydlí v panelovém domě a tak nechává poměrně dost věcí právě na chatě, protože je nemá kde jinde uskladnit. „Zatím se do chaty nikdo nedobýval, ale bojím se toho každý rok,“ dodává.



Někteří na zabezpečení jdou jinak. „Chatu na zimu nezazimováváme, vypustíme jen vodu, kvůli mrazu, ale nemáme tam okenice ani mříže, jen normálně zamkneme a hotovo,“ konstatuje Dana Marková s tím, že jejich nemovitost stojí v místě, kde žijí lidé trvale a tak mají přehled o tom, kdo tam v zimě přijíždí. „Manžel zastává navíc názor, že případným zlodějům nechává na stole dopis s textem, ve sklepě máte kompoty a nějakou flašku, najezte se, napijte se, nic tu nerozbíjejte a běžte pryč,“ přibližuje poněkud originální způsob ochrany před zloději Dana Marková.



Na druhou stranu zloději kolikrát vezmou i to, co by majitelé chat nečekali. „Nám z chaty ukradli televizní anténu, ale objevili jsme jí přimontovanou na jiné chatě o kus dál,“ vzpomíná na své zkušenosti se zloději Blanka Čermáková.