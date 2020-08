Zlatokopové z celého světa poměří síly v Novém Kníně

Doslova 'Zlatý týden' čeká zlatokopy z celého světa, kteří se sjeli do Nového Knína na Mistrovství světa v rýžování zlata. „Z finské Tankavaary, tradičního evropského centra prospektorů, se štafeta mistrovství světa letos přesunula do Čech, do středověkého zlatohorního královského města Nový Knín. Příští rok bude vlajka mistrovství světa předána do dalšího historického zlatokopeckého střediska, do kanadského Dawson City na Yukonu,“ uvedla mluvčí závodů Veronika Štědrá.

Z Mistrovství České republiky a Slovenska v rýžování zlata v Novém Kníně. | Foto: DENÍK/Šárka Spáčilová