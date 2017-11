Změna v koalici vyvolala otazníky nad Brdy

Příbramsko /FOTOGALERIE/ - Tento týden nastala změna ve vedení Středočeského kraje. ANO nahradilo své dosavadní koaliční partnery z ODS, STAN a Nezávislých Středočechů za sociální demokraty a podporu komunistů. To na Příbramsku znovu vyvolala otázku Brd.

Pod hlavičkou kraje totiž měla vzniknout destinační společnost, která by se angažovala především v turistickém rozvoji zpřístupněných částí bývalého vojenského újezdu.

Do vedení kraje se opět dostal bývalý hejtman a někdejší starosta Příbrami Josef Řihák, který má nyní v krajské radě na starost investice.

Pro samotnou Příbram je nyní především otázkou, jak to bude dál s destinační společností Brdy. Ta měla vzniknout za pomoci právě kraje, neboť existoval spor mezi příbramskou radnicí a Ekologickým centrem Orlov o tom, kdo má větší šanci založit tuto společnost přímo v regionu. Po několikaměsíčních dohadech se do celé věci vložil tehdejší radní pro cestovní ruch Vít Rakušan (STAN) a všem zúčastněným mimo jiné přislíbil, že kraj do společnosti pro turistický rozvoj Brd vloží 600 tisíc korun.

„Vít Rakušan pro Brdy a jejich turistický rozvoj udělal opravdu hodně. Navíc se mu po několikaměsíčních dohadech obou znesvářených stran podařilo najít elegantní řešení, především proto, že za těmi lidmi jezdil a mluvil s nimi. Bylo to přesně v duchu, který chtěl STAN do Středočeského kraje přinést, což byla systémovost. Nyní se, tou změnou v koalici, vracíme o pět kroků zpět a mě je z toho opravdu smutno,“ konstatoval Rakušanův spolustraník, petrovický starosta Petr Štěpánek.

Že nad dalším vývojem společnosti, která by měla rozvíjet oblast, popularizovat ji tak, aby byla vnímána jako turisticky atraktivní, visí otazník, připouští i příbramský starosta Jindřich Vařeka (ANO 2011).

„Přemýšlím nad tím, jaký to bude mít dopad na destinační společnost Brdy, která pořád ještě není založená, ale jinak se nás ten kraj až tak moc netýká,“ řekl ke změně ve vedení Středočeského kraje.

S odchodem do opozice nesouhlasí také předseda příbramské ODS Zdeněk Havrančík, který si myslí, že právě zástupci občanských demokratů Jan Skopeček a Martin Kupka udělali ve svých resortech školství a zdravotnictví velký kus práce. „Je škoda, že se koalice rozpadla. Myslím si, že jak naši zástupci, tak členové STAN, pracovali poctivě. Změnou se jen ukazuje, že z ANO se stává levicová strana, která má blíž k ČSSD a komunistům,“ uvedl Havrančík.

U veřejností také ohledně Brd panuje obava, že by jejich turistický rozvoj mohl být pozastaven, protože bývalý středočeský hejtman Josef Řihák (ČSSD), nebyl příznivcem rušení vojenského újezdu.

„Samozřejmě souhlasím s tím, že jeden újezd by proto měl být zrušen. A to Boletice. Brdy jsou nejen vhodné k výcviku, ale jsou také ohromnou zásobárnou kvalitní pitné vody, kterou prakticky bez jakýchkoliv nákladných úprav využívají obyvatelé Příbrami, Rokycan a mnoha dalších měst a obcí v okolí. Brdská voda je naším obrovským bohatstvím a měli bychom se k ní proto chovat jako k pokladu. Ve světě se už nyní vedou o pitnou vodu války. A my se chystáme nezodpovědným a nelegitimním rozhodnutím tohoto bohatství zbavit,“ uvedl v roce 2013 pro Deník.